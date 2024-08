Iván González hace saltar las alarmas al hablar de Aitana: 'La tristeza que tiene...'

La noticia de la ruptura de Sebastian Yatra y Aitana sigue dando que hablar días después de salir a la luz. Muchos medios de comunicación se han referido a las razones por las que la pareja habría puesto fin a su relación definitivamente tras haberse dado una segunda oportunidad. Iván González, desde el plató de TardeAR, aportaba el pasado miércoles su particular punto de vista sobre la ruptura.

Según el testimonio de otro colaborador del programa, Omar Suárez, Aitana se desplazó hasta Ibiza con dos amigas para superar la ruptura con el colombiano. La catalana alquiló una villa exclusiva de lujo cuyo precio por noche ronda los 2.500 euros.

Iván González se ha mostrado muy crítico con Aitana

Tras exponer estos detalles, Iván González se mostraba de lo más crítico con Aitana. El tertuliano cuestionaba la actitud de la cantante que hacía tan solo unos días dedicaba unas emotivas palabras a su ya expareja.

"Siento pena de Aitana", comenzaba diciendo. "Imagínate superar una ruptura en una villa de lujo… Estoy hablando con ironía, lógicamente", dejaba caer el tertuliano.

Unas palabras que se encontraron con la respuesta de otro de los participantes en la charla, en este caso Manuel Díaz 'El Cordobés'. "Las cosas materiales muchas veces no pueden suplir lo que es el amor. La tristeza que tiene por dentro yo creo que no se la va a solucionar", matizaba.

Otra colaboradora, Carolina Ferre, recordaba otras rupturas que forman ya parte del pasado sentimental de Aitana, como Miguel Bernardeau y el propio Yatra. Al igual que su compañero, ponía en tela de juicio el comportamiento de la artista al valorar que "es muy joven para esos gastos".

"A mí no me parece tan cara, para ser en Ibiza la veo muy barata. Que tú digas: yo no me gastaría eso, vale, pero los precios de Ibiza son más caros", argumentaba entonces Iván González.

A lo largo de su intervención, el que fuera novio de Oriana Marzoli insistía en cuestionar la actitud de Aitana. "No estará tan mal porque la que está mal se va a la casa del pueblo, con la madre, con el padre, en lugar de irse a una villa de lujo".

La insistencia en su postura de Iván González provocó que al final Beatriz Archidona se viera obligada a frenar al colaborador. "Tú estás defendiendo a Yatra y te sientes identificado, porque te veo una defensa muy fuerte", apuntaba la periodista.

Iván González se ha encontrado con la respuesta de sus compañeros

A lo que Iván replicó contraatacando: "Siempre que ha dejado un novio no ha tenido un luto y dolor, sino que ha tenido su próximo rollo", dijo refiriéndose a Ocaña.

El comentario de Iván González hizo que Laura Sánchez no pudiera evitar tomar la palabra. La modelo se ponía entonces del lado de Aitana ante los insistentes ataques de su compañero de programa: "Esta chica se gana la vida cantando, es una gran profesional. Que se líe con quien quiera y que viva la vida, que está en la edad de eso".

Finalmente, era Manuel Díaz 'El Cordobés' quien zanjaba el asunto. "Hay muchas personas que necesitan estar en pareja. Es necesario que tengan un apoyo al lado, como puede ser[el caso de]Aitana".