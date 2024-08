Bibiana Fernández confiesa el gran disgusto de Antonio Rossi: 'Es muy difícil...'

El mundo del corazón ha estado en vilo con la reciente boda de Antonio Rossi y Hugo Fuertes, uno de los eventos más esperados. Sin embargo, uno de los detalles más comentados ha sido la ausencia de una figura clave.

Durante la celebración, fue Bibiana Fernández quien aclaró los motivos de esta ausencia. Además, reveló una anécdota que ha generado tanto risas como un toque de melancolía entre los presentes.

Bibiana Fernández, que recientemente celebró su 70 cumpleaños, fue una de las invitadas más destacadas de la boda. Con su característica sinceridad, no dudó en compartir con la prensa los detalles sobre por qué Ana Rosa Quintana no pudo asistir al enlace de su querido compañero de trabajo.

La relación entre Ana Rosa y Antonio Rossi ha sido siempre cercana. Rossi, como uno de los colaboradores habituales del programa de Ana Rosa, ha compartido con ella momentos tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, la boda fue en una fecha complicada para muchos por las vacaciones estivales.

La explicación de Bibiana Fernández sobre la ausencia de Ana Rosa Quintana

Durante la celebración, Bibiana Fernández quiso dejar claro que, a pesar de no poder asistir, Ana Rosa Quintana estaba muy presente en espíritu. "Ana, claro que estará presente. Es más, le hubiera gustado estar aquí", afirmó. Estas palabras reflejan el gran cariño y aprecio que la presentadora tiene por Antonio Rossi, y lo mucho que le hubiera gustado acompañarlo en un día tan especial.

Ana Rosa Quintana es una de las personalidades más influyentes de la televisión española. Su ausencia en la boda de Antonio Rossi, sin duda, fue un tema de conversación entre los invitados, pero también destacó la cercanía y el respeto que existe entre ambos. A pesar de la distancia, Ana Rosa se aseguró de que su apoyo y buenos deseos llegaran a la pareja en este día tan significativo.

Bibiana Fernández compartió con los medios una divertida anécdota sobre la invitación de Ana Rosa. Según ella, cuando Rossi entregó la invitación a la presentadora, ella bromeó diciendo: "Oye, tú que te casas ese día para que no vaya nadie". Una frase que, aunque en tono jocoso, reflejaba la realidad de la fecha escogida.

Pero Bibiana no se quedó solo en la anécdota. Con su habitual toque de sinceridad, comentó: “A quién se le ocurre casarse un 16 de agosto. Es muy difícil, los que estamos aquí somos los que no trabajamos, o los que estamos de vacaciones y nos hemos quedado en Madrid”.

Bibiana Fernández habla de sus recientes 70 años y descarta volver a casarse

Durante la boda, además de hablar sobre la ausencia de Ana Rosa, Bibiana Fernández también compartió detalles de su reciente 70 cumpleaños. "Los celebré muy bien. Me emborraché como siempre. Disfruté de mis amigos, estuvieron todos mis compañeros y amigos", comentó con una sonrisa.

Bibiana, que siempre ha sido una figura libre y apasionada, también habló sobre su estado civil. Cuando le preguntaron si le gustaría casarse de nuevo, su respuesta fue tajante: “No me caso ni loca. Bueno, nunca se puede decir de esta agua no beberé. Yo me casé una vez y fui muy feliz. Pero yo estoy muy bien como estoy ahora”. Con estas palabras, dejó claro que está contenta con su vida actual y no tiene intenciones de volver a pasar por el altar.

“No tengo ganas de enamorarme. Yo estoy muy bien”, añadió Fernández, reflejando su satisfacción con la vida que lleva y su independencia. Esta declaración muestra a una mujer que sigue disfrutando de la libertad y la felicidad que ha construido a lo largo de su vida.