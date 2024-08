Maite Galdeano llorando pide perdón a Sofía Suescun: 'Písame la cabeza y…'

Maite Galdeano ha protagonizado un emotivo y desgarrador momento al dirigirse públicamente a su hija, Sofía Suescun, a través de TardeAR. Después de la sonada pelea entre madre e hija que culminó con Sofía echando a Maite de su casa, la situación entre ambas es complicada. Llevando a Maite a realizar una súplica desesperada por el perdón de su hija: "Písame la cabeza y perdóname".

Maite Galdeano quiere volver a vivir con su hija Sofía

La relación entre Maite y Sofía siempre ha estado marcada por altibajos. Sin embargo, el último episodio parece haber roto algo en Maite, quien se mostró visiblemente afectada durante su aparición en TardeAR.

Con la voz entrecortada por las lágrimas, Maite no dudó en expresar su profundo arrepentimiento y su deseo de reconciliarse con Sofía. “Sofía, perdóname, por favor, perdóname. Que no puedo vivir sola, igual otra persona puede, pero yo no puedo”, comenzó diciendo Maite.

En su emotivo discurso, Maite hizo referencia a la vida sencilla que llevaba antes de la pelea, una vida que ahora añora profundamente. “Solo quiero estar con los gatitos, barrer la casa, hacer la comida, lo que hacía yo. ¿Yo era mala? ¿Qué te ha pasado en la cabeza?”, expresó entre sollozos.

Maite está dispuesta a todo para recuperar a su hija

Lo que más impactó a los espectadores fue la disposición de Maite a hacer cualquier cosa para obtener el perdón de Sofía. “Estoy dispuesta a hacer lo que quieras, a que me pises la cabeza si quieres de verdad, pero no puedo estar aquí, cariño. Solo quiero estar con mis perros y mis gatos”, confesó Maite.

La súplica de Maite no se detuvo ahí. En su desesperación, llegó a invocar a Dios para que intercediera en su favor. Pidiendo que su hija encontrara en su corazón la capacidad de perdonar.

“Sofía, perdóname. Le pido a Dios por favor que se meta en la cabeza de Sofía y me perdone”, expresó con una mezcla de tristeza y esperanza. Esperando que su petición llegue al corazón de Sofía y esta decida darle una nueva oportunidad.

Uno de los puntos de fricción en la relación entre madre e hija ha sido Kiko Jiménez, el novio de Sofía, con quien Maite ha tenido múltiples desencuentros. Consciente de que este es un tema sensible y que ha contribuido a la ruptura, Maite se mostró dispuesta a cambiar su actitud hacia él.

“Estoy dispuesta a no hablar de Kiko, el novio de Sofía, si así me perdona”, confesó. Dejando entrever que está dispuesta a tragarse su orgullo por el bien de la relación con Sofía.

Sin embargo, Maite no pudo evitar hacer una última declaración, reafirmando el vínculo inquebrantable que siente con su hija.

“A él le pica que diga que es mi niña, pero es mía. Yo la he parido y es mi hija. No es de un tío que te encuentras en la calle”, expresó con firmeza.

Por su parte, Sofía Suescun no ha respondido aún a las súplicas públicas de su madre. No obstante, aquellos que han seguido de cerca la relación entre ambas saben que el amor entre Maite y Sofía siempre ha sido fuerte. Por ello se espera su pronta reconciliación.