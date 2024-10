Bibiana Fernández anuncia una noticia que dejará más tranquila a la reina Sofía

El escándalo de la vedette y el emérito ha llegado a salpicar a Bibiana Fernández. La vida amorosa del exmonarca ha salido a la luz y, con ello, sus posibles relaciones con otros rostros muy conocidos de la crónica social. El nombre de Bibiana ha salido a la palestra como una de las 'amigas especiales' del que fue rey y la colaboradora ha reaccionado.

Bibiana ha negado haber tenido una relación con Juan Carlos, dando así la noticia que dejará más tranquila a la reina Sofía. Durante años, se han ido añadiendo nombres a la larga lista de conquistas del padre de Felipe, pero Fernández negaba formar parte de ella.

Bibiana Fernández logrará que la reina Sofía respire aliviada

Bibiana Fernández acudía ayer al 30 aniversario de Tacha Beauty que se celebraba con un gran evento en Madrid. Allí se dieron cita un gran número de rostros conocidos, entre ellos, el de la actriz y colaboradora. En las últimas horas, el nombre de Bibiana ha estado íntimamente ligado al de Juan Carlos I.

El motivo no es otro que la existencia de rumores que apuntan a que Fernández podría haber sido una de las “amigas especiales” del emérito. Sobre esta última hora, Bibiana ha reaccionado confesando toda la verdad. La noticia que ha dado y que dejará más tranquila a la reina Sofía es que ella no tuvo una “relación especial” con Juan Carlos.

El escándalo entre Bárbara Rey y el padre de Felipe VI ha sacado a la luz la intensa vida amorosa del monarca. Siempre se ha rumoreado sobre las conquistas de Juan Carlos y sus relaciones durante su matrimonio con Sofía. De hecho, en las grabaciones, él mismo reconoce el aguante que tiene su mujer: “Es comodísimo, como reina cumple y no se va con otro”.

Bibiana lleva años en la diana por ser una de las supuestas famosas con las que Juan Carlos podría haber tenido algo. Al hilo de las recientes polémicas, la actriz rompía su silencio y desmentía tales informaciones.

“No me molesta que salga mi nombre en las listas de amigas del rey, no es verdad y ya está”, aseguró en la alfombra roja. Una noticia que alegrará a doña Sofía al comprobar que no son ciertas muchas de las cosas que están saliendo a la luz. Al menos, en lo que respecta a Bibiana y a Juan Carlos.

Bibiana Fernández niega los rumores sobre el marido de la reina Sofía

La lista de las supuestas famosas que cayeron en brazos de Juan Carlos I es demasiado larga. Rostros como Sara Montiel, Raffaella Carrà o Queca Campillo son solo algunas de las mujeres que podrían haber sido 'amigas especiales' del emérito. Todas cumplen con los estándares de belleza que al padre de Felipe VI le solían llamar la atención.

Por ello, Bibiana entró de pleno en la lista y su nombre ha estado vinculado al del marido de doña Sofía durante años. Sin embargo, ella misma lo ha desmentido afirmando que “yo no estaba en ninguna lista, si no lo sabría yo”. “No he tenido nada con él”, reiteraba.

Con su particular sentido del humor, Bibiana Fernández admitía que “no me hubiera importado”, haber tenido un affaire con Juan Carlos. “Pero ya es tarde, a buenas horas, mangas verdes”, añadía poniendo fin a las especulaciones.

El emérito continúa acaparando titulares por su vida íntima. Las escuchas que han visto la luz no le dejan en buen lugar y ponen de manifiesto la realidad de su matrimonio con doña Sofía. Si bien antes solo eran rumores, las grabaciones con la vedette confirman su doble vida.

Sin embargo, en lo que respecta a Bibiana, la reina puede estar tranquila, ya que ella nunca tuvo una relación especial con Juan Carlos.