Jordi Boixaderas, de 'Ventdelpla' de TV3, confiesa por qué se alejó de su gran pasión

Desde hace más de una década, la pantalla de televisión no ha tenido el placer de ver a Jordi Boixaderas en acción. Este talentoso actor, conocido por su papel en Ventdelplà, ha estado presente en el corazón de muchos seguidores de la televisión catalana. Sin embargo, su ausencia en la pequeña pantalla ha generado curiosidad y un montón de preguntas.

Un actor polifacético

Jordi Boixaderas es un verdadero referente en el mundo de la actuación en España. Su trayectoria abarca teatro, cine y televisión, dejando huella en cada uno de estos campos. En TV3, ha brillado en series como Laberint d'ombres, El cor de la ciutat y Ventdeplà, donde interpretaba a Damià Delmàs.

Además, no solo se limita a actuar, sino que también ha hecho un gran trabajo en el doblaje. Su voz grave y profunda ha dado vida a personajes de renombre, como los de Daniel Craig y Russell Crowe, entre otros. Esta versatilidad lo convierte en uno de los mejores actores de nuestro país, y su ausencia en la televisión se siente aún más por ello.

La decisión de alejarse de la televisión marcó un antes y un después en su vida. Aunque no fue una elección fácil, Boixaderas se siente satisfecho con el rumbo que ha tomado. Este cambio le ha permitido explorar nuevos horizontes y dedicarse a lo que realmente le apasiona, algo que valora profundamente.

Una elección consciente

En una entrevista hace un par de años en El món de RAC1, el actor desnudó su alma y explicó por qué se ha apartado de la televisión. Hacía ocho años que no pisaba un escenario, y al parecer, eso no lo pesaba. “Me he apartado un poco definitivamente”, comentó.

A lo largo de su carrera, ha sentido la presión y la exigencia de la industria, y ha decidido darle un giro a su vida. Ahora se enfoca en trabajar textos, recitar poesía y explorar nuevas formas de expresión. “Es un trabajo absorbente, pide fuerza de ti, y me privaba de hacer otras cosas”, añadió con sinceridad.

Y es que, tras tantos años dedicados al arte, Boixaderas sintió que necesitaba un respiro. “Quería hacer otras cosas”, expresó, refiriéndose a su deseo de estudiar Historia del Arte y viajar por lugares como Grecia y Egipto. Un parón que le ha permitido reconectar con su esencia y disfrutar de experiencias que la rutina del día a día no le ofrecía.

Así que, aunque el nombre de Jordi Boixaderas no brille actualmente en los títulos de las series, su legado sigue vivo. Su viaje no ha terminado; solo ha tomado un nuevo rumbo que le permite respirar y descubrir lo que la vida tiene para ofrecerle más allá de las luces del plató.