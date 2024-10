Belén Esteban dicta sentencia tras la llamada de Bárbara Rey: 'Es curioso'

Belén Esteban ha reaccionado al hablar sobre el hermetismo con el que Bárbara Rey ha manejado la situación en torno a los archivos que le fueron robados por Ángel Cristo. El tema ha generado debate entre los colaboradores de Ni que fuéramos, quienes no se explican por qué Bárbara ha tardado tanto tiempo en hablar de este suceso. Y es que hasta la propia Belén Esteban ha dictado sentencia tras la sorprendente llamada que Bárbara ha hecho al programa: "Es curioso".

El programa comenzaba con María Patiño contextualizando la historia. Hace una década, Bárbara Rey decidió mudarse de Madrid a Marbella, dejando su casa en la capital para alquilarla.

Durante este proceso, hizo una mudanza en la que los muebles de Madrid fueron almacenados en un trastero. Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando se ha revelado que durante ese traslado, Ángel Cristo habría sustraído importantes archivos personales de Bárbara sin que ella lo supiera. Según se cuenta, Bárbara Rey no se habría dado cuenta de la desaparición de estos archivos hasta el año pasado.

Bárbara Rey llama a Lydia Lozano en directo

Lydia Lozano, compañera del programa, ha sido la encargada de leer en directo un mensaje que Bárbara Rey le envió para aclarar los hechos. "Cuando yo me mudo a Marbella, mi hijo hace una mudanza a mi trastero de Madrid porque iba a alquilar la casa sin muebles", confiesa Lydia leyendo el mensaje de Bárbara.

"Los muebles de Madrid nunca vinieron a Marbella. Todo lo que él me robó tenía que estar en mi trastero, pero resulta que en ese momento, sin yo saberlo, se lo quedó. Yo me enteré el año pasado que me lo robó", leía Lydia, revelando así la versión de Bárbara sobre lo sucedido.

Belén Esteban reacciona ante el sorprendente gesto de Bárbara Rey

La revelación ha dejado sorprendidos a los colaboradores, especialmente a Belén Esteban, quien no ha podido ocultar su incredulidad ante el hermetismo de Bárbara Rey. "Es curioso que se dé cuenta el año pasado de que ese material tan importante falta en un trastero", comentaba Belén, visiblemente sorprendida. Para la colaboradora, resulta desconcertante que Bárbara no quiera dar todos los detalles del tema, este sorprendente gesto no es comprendido por la colaboradora.

El debate ha continuado cuando María Patiño ha explicado que Bárbara habría decidido hablar ahora sobre el tema porque se ha dado cuenta de que se está discutiendo en televisión. “¿Por qué reacciona ahora Bárbara? Porque ha visto en la tele que lo estoy contando”, confesaba Patiño.

Chelo García-Cortés, íntima amiga de Bárbara Rey, también ha intervenido en la conversación, dejando entrever que la actriz podría tener más información de la que ha compartido públicamente. "Porque a lo mejor no le interesa. Bárbara, cuéntalo ya de una vez, porque yo ya no aguanto más", ha declarado Chelo, dando a entender que podría haber detalles ocultos detrás del silencio de Bárbara.

Para Belén Esteban, el caso sigue siendo difícil de entender. La colaboradora ha insistido en que le resulta "curioso" que Bárbara Rey se haya dado cuenta de la desaparición de los archivos tan tarde, después de una década. “Es que es curioso que se dé cuenta después de 10 años”, con estas palabras Belén dictaba sentencia.

Y es que el tema ha tomado aún más relevancia debido a las filtraciones de fotos íntimas de Bárbara Rey con Juan Carlos I. Estas imágenes han avivado la polémica en torno a Bárbara. Se ha puesto en duda el motivo por el cual la artista ha mantenido el hermetismo respecto a estos archivos durante tanto tiempo.