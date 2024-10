Lolita Flores reaparece y hace un impresionante gesto al ser preguntada por Paquirri

Lolita Flores, ha vuelto a ser noticia, aunque esta vez no por su trabajo en los escenarios, sino por una situación de salud que ha tenido que afrontar. Hace unos días, la hija de la recordada Lola Flores comunicaba a sus seguidores que sufría una traqueobronquitis vírica. Ahora, la artista ha reaparecido tras dejar los escenarios y ha hecho un impresionante gesto al ser preguntada por Paquirri.

A través de su perfil de Instagram, la cantante y actriz se mostraba profundamente afectada por esta situación. "Vuelvo a poner esta foto porque estoy triste. Muy triste de no poder hacer 'Poncia' en Villena y en Elche por una traqueobronquitis vírica que me deja inflamada toda la garganta y con mucha tos", escribía.

Lolita Flores es conocida por su cercanía y sinceridad, y en esta ocasión no ha sido diferente. "Ya estoy en buenas manos y me voy a curar para poder seguir con este regalo que la vida me ha dado: mi profesión y la admiración de la gente", continuaba. "Esta Poncia no podrá ir esta vez, pero iré en algún momento si Elche y Villena así lo quieren", concluía su mensaje.

Primeras imágenes de Lolita Flores tras informar sobre el problema de salud que tiene

Hoy, Lolita se ha dejado ver en Madrid, una imagen que ha sorprendido a los reporteros. Tras varios días apartada de la escena pública por su enfermedad, la cantante ha regresado a su domicilio en la capital, bajándose de un taxi que la llevaba hasta su hogar.

La sorpresa ha llegado cuando Lolita, al poner un pie en la calle, ha impactado a los periodistas por su aspecto: llevaba una mascarilla. Aunque los reporteros intentaron acercarse para preguntarle sobre su situación actual Lolita ha preferido mantenerse en silencio.

Con un gesto claro, Lolita Flores ha levantado la mano, indicando que no podía hacer declaraciones. Su voz sigue siendo un problema debido a la traqueobronquitis que le impide hablar.

Sin embargo, lo que más ha captado la atención ha sido su actitud. A pesar de no poder hablar, Lolita ha mostrado su disposición de atender a la prensa con gestos amables, demostrando una vez más su cercanía hacia los medios.

Lolita no contesta a las preguntas de la prensa sobre el escándalo de Paquirri

Lo que muchos esperaban era una respuesta ante la reciente información que ha salido a la luz sobre el torero Paquirri. En las últimas horas, ha surgido una exclusiva que ha revivido un episodio del pasado. En la exclusiva se habla del supuesto viaje en helicóptero que el rey Juan Carlos habría hecho a Cantora para enfrentarse a Paquirri.

Según las especulaciones, el rey habría realizado este viaje debido a una relación amorosa que Paquirri mantenía en ese momento con Bárbara Rey. Tras la ruptura entre Paquirri y la actriz, se rumoreó que el torero tuvo un breve romance con Lolita Flores. Esta historia ha vuelto a cobrar relevancia, pero la artista ha hecho un impresionante gesto para no manchar la memoria del diestro y ha preferido no decir nada.

A pesar de las preguntas insistentes de los periodistas sobre esta polémica, Lolita ha preferido no hacer ninguna declaración. Es evidente que, en estos momentos, la salud de la actriz es su principal prioridad. La actitud de Lolita, sin embargo, ha sido interpretada por muchos como una muestra de su fortaleza y elegancia, características que siempre la han definido a lo largo de su carrera.