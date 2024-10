Belén Esteban cuenta lo que nadie sabe sobre su matrimonio con Miguel Marcos

En una reveladora intervención en el programa Ni que fuéramos, Belén Esteban ha decidido compartir aspectos inéditos de su matrimonio con Miguel Marcos. El programa comenzó centrando la atención en los controvertidos audios filtrados de las conversaciones entre Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos I. Este material dio pie a que los colaboradores del programa comentaran las circunstancias íntimas que el rey compartía con Bárbara Rey.

En este contexto, Belén Esteban, conocida por su honestidad, no dudó en dar su opinión. “Yo veo normal aunque me parezca muy brusco que Bárbara le pregunte por su mujer”, confesó la colaboradora.

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando Belén comenzó a hablar sobre su propia vida privada. En medio de la discusión, la colaboradora confesó algo que muchos no sabían: “Yo no he tenido amantes en mi vida”, aseguró Belén con firmeza.

Belén Esteban confiesa lo que nadie sabe sobre su matrimonio con Miguel Marcos

Esta afirmación no pasó desapercibida y fue rápidamente interrumpida por David Valldeperas, el director del programa, quien no pudo resistirse a hacer una broma. “Alguno habrás tenido”, comentó Valldeperas en tono jocoso, buscando una reacción de la siempre franca Belén. Sin titubear, Belén reiteró con seguridad: “Yo no he tenido amantes nunca”.

Esta afirmación desató una nueva ola de preguntas, y fue entonces cuando María Patiño, presentadora del programa, decidió indagar un poco más. “¿Tú le preguntas a tu marido por las historias suyas del pasado?”, preguntó María. Con esta pregunta la presentadora se refería a las relaciones que Miguel Marcos pudiera haber tenido antes de conocer a Belén.

“Alguna vez, sí”, respondió Belén, sincera como siempre. La curiosidad de Patiño no se detuvo ahí, y quiso saber si Belén indagaba en los detalles más íntimos del pasado amoroso de su marido. “¿Pero le preguntas hasta ese tipo de detalle?”, preguntó María.

A lo que Belén respondió de forma reflexiva: “No es lo mismo”, dando a entender que hay ciertos límites en la confianza de la pareja. La conversación entre las dos colaboradoras fue subiendo de tono cuando María, intentando marcar una clara diferencia entre las situaciones. “Hombre, ya lo sé, tú no eres la amante de tu marido”, comentó María.

Este comentario, cargado de humor, pero también de verdad, provocó que la charla se tornara más íntima. Patiño, por su parte, añadió: “Yo, por ejemplo, cosas escabrosas de determinados temas no se las pregunto”. Una confesión que fue rápidamente apoyada por Belén, quien replicó: “Yo tampoco”.

El matrimonio está mejor que nunca

Este intercambio dejó claro que, aunque Belén y Miguel puedan hablar de ciertos temas relacionados con sus vidas pasadas, hay un respeto mutuo en cuanto a las cosas más delicadas. Pero lo que realmente sorprendió al público fue la sinceridad con la que Belén reveló que su relación es fuerte y estable. “Hablamos de todo”, afirmó la colaboradora, haciendo referencia a la confianza que existe entre ambos.

Con estas declaraciones, Belén Esteban ha dejado claro que su relación con Miguel Marcos está en uno de sus mejores momentos. Lejos de las especulaciones o rumores, Belén y Miguel parecen haber encontrado el equilibrio perfecto entre la comunicación y el respeto en su matrimonio.

A través de esta conversación, queda claro que Belén Esteban y Miguel Marcos están viviendo un momento dulce en su relación. Un matrimonio sólido que, como ha revelado Belén, se construye día a día a base de amor y comunicación.