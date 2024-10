La declaración de Belén Esteban que aclara cómo está su relación con Terelu Campos

Belén Esteban ha vuelto a ser el centro de atención tras sus declaraciones sobre su relación con las hermanas Campos. Durante una entrevista, la colaboradora no dudó en revelar que no tiene intención de invitar a Terelu Campos ni a su hermana Carmen Borrego a su boda con Miguel Marcos. Este comentario ha sorprendido a muchos, ya que ambas familias habían mantenido una relación cercana durante años.

La princesa del pueblo ha estado en el foco de los medios tras su distanciamiento con las Campos. Lo que en su día fue una gran amistad, ahora parece estar rota, tal como ha insinuado Belén en sus declaraciones. Aunque mantiene cariño por las hermanas, admite que no tienen contacto alguno, algo que deja en claro el estado actual de su relación.

Belén expresó su deseo de que la distancia con las Campos no sea permanente. Sin embargo, también fue clara al afirmar que, por el momento, es mejor mantener esa separación. Esta decisión ha causado revuelo, especialmente porque se esperaba que las Campos fueran parte importante de cualquier celebración importante en la vida de la colaboradora.

Belén Esteban no cuenta con las hermanas Campos para su boda

La boda religiosa de Belén Esteban con Miguel Marcos es un tema que ha generado gran expectación entre sus seguidores. La pareja, que ya está casada por lo civil desde 2019, ha manifestado su deseo de celebrar una ceremonia religiosa. Sin embargo, como ha confesado la colaboradora, los preparativos no son sencillos. "Montar una boda es complicado", ha reiterado en varias ocasiones.

En la entrevista, al ser preguntada sobre los preparativos de su boda, Belén Esteban respondió con sinceridad. "Miguel y yo queremos organizarla, pero montar una boda es complicado. Dices: Si no invito a este se va a enfadar, las mesas, los trajes...", confesó a Pronto.

Cuando se le preguntó específicamente sobre la presencia de las hermanas Campos en el evento, Belén no dudó en responder: "Ahora mismo, no. Les tengo cariño, pero no tengo contacto con ellas".

Estas declaraciones dejan en evidencia el enfriamiento de la relación entre Belén y las hermanas Campos. La colaboradora había sido una gran amiga de la familia durante años. De hecho, especialmente, fue muy amiga de Terelu Campos, con quien compartió innumerables momentos tanto dentro como fuera de los platós.

Aunque el distanciamiento es evidente, Belén Esteban también dejó entrever que le gustaría que la relación no estuviera rota para siempre. "Ojalá no fuera para siempre, pero ahora mejor que todas estemos tranquilas", comentó. Esta frase refleja el deseo de Belén de evitar conflictos innecesarios, pero también su resignación ante la realidad de que la relación no es la misma de antes.

El alejamiento entre ambas partes comenzó a ser evidente tras el final de Sálvame, donde compartieron muchos años de pantalla. Desde entonces, las diferencias entre Belén y Terelu se han ido acentuando, hasta llegar al punto de no tener ningún tipo de contacto.

La exclusión de las Campos de la celebración ha sido uno de los puntos más comentados. Aunque Belén insiste en que les tiene cariño, la falta de contacto entre ellas ha llevado a esta decisión. Esta situación ha provocado algunas reacciones en el círculo cercano de las Campos.

La relación de Belén Esteban con Terelu Campos y Carmen Borrego parece estar en un punto crítico. Aunque ambas partes han expresado cariño y respeto en el pasado, la falta de comunicación actual ha generado una distancia difícil de superar.

Por su parte, Belén ha dejado claro que, por el momento, no tiene intención de reavivar la amistad. Sin embargo, tampoco cierra del todo la puerta a una posible reconciliación en el futuro. El tiempo dirá si logran retomar su amistad o si este distanciamiento será definitivo.