La audiencia de TV3 dicta sentencia con Jair Domínguez y su ‘Està passant’

Jair Dominguez es un popular periodista catalán que está pasando por uno de sus mejores momentos profesionales. Presentar un programa y que triunfe es la aspiración de muchos y parece ser que él, junto a su equipo, lo está consiguiendo. El catalán presenta el Està passant, un programa de humor que analiza la actualidad en apenas 45 minutos de emisión.

Después de las vacaciones de verano, TV3 estaba a la expectativa de saber cómo reaccionaría la audiencia a su retorno. Y lo cierto es que no pudo ir mejor. Tal como han avanzado desde Dos30TV, el programa de Jair Dominguez alcanzó un 15,5% de share, lo que se traduce en una buena cifra.

Un total de 232.000 espectadores volvieron a confiar en un formato que regala risas en un mundo, a menudo, lleno de malas noticias. De esta manera, se posicionó como un programa líder en su franja horaria en Cataluña. Sin duda, una apuesta que convence y que demuestra que debe de ser seguir en la parrilla.

Jair Dominguez y un equipo que triunfa en TV3

Jair Dominguez no es el único presentador del programa. De ahí que también se deba reconocer el trabajo llevado a cabo por Òscar Andreu, Natza Farré y Queco Novell. Todos ellos forman parte de un equipo que ha sabido conquistar a la audiencia catalana.

Y que, pese al parón del verano, han vuelto con más fuerza que nunca. El formato acerca a los espectadores los principales temas del día.

Esta temporada, explican, se prevé "intensa" y con una especial atención a la actualidad política. También al seguimiento de los medios de comunicación y las redes sociales.

Todo ello, eso sí, sin renunciar al humor. Concretamente a una sátira que los presentadores manejan a la perfección. En este sentido, cabe destacar que siguen el rastro de Minoria Absoluta, otro programa que arrasó y conquistó con el paso de los años.

El otro proyecto de Jair Dominguez

No satisfecho con su éxito en TV3, Jair Dominguez acaba de anunciar que también seguirá al frente de El Búnquer en Catalunya Ràdio. Lo hará junto a Peyu y Neus Rossell, aunque con un cambio de horario que no ha gustado a todo el mundo. El mismo periodista se mostró desacuerdo con la decisión de la cadena, aunque finalmente no ha tenido más remedio que aceptar.

Eso sí, la esencia del programa seguirá siendo la misma pese a emitirse en pleno mediodía. De esta forma, Jair Dominguez vuelve a comprometerse con su público y esperar seguir conquistando éxitos. Sin duda, un ejemplo de versatilidad que le ha hecho triunfar en todos los proyectos que se le ha puesto por delante.