Marina Romero se sincera tras fichar por TV3: ‘Podría haber dicho que no…’

Marina Romero está a punto de iniciar un nuevo proyecto profesional en TV3. Y lo hará con la seguridad de que a estas alturas de la vida ya decide lo que quiere y lo que no quiere hacer. Así lo explicó ella misma en una entrevista en Tot es mou, donde aseguró que "Podría haber dicho que no...", pero no dudó en aceptar.

Y es que la periodista está a un año de cumplir los 40 años y sabe que las decisiones que toma ya son seguras. "La vida se vive una vez y no tuvo ni un segundo de duda", ha explicado la catalana. Eso sí, las decisiones se toman desde otra perspectiva cuando tienes el respaldo de tus jefes detrás.

La presentadora ha explicado que sus responsables en Catalunya Ràdio, medio del que procede, la han apoyado en todo momento. Así pues, la decisión fue fácil, sencilla y convencida. Marina Romera empezará al frente del Més 3/24 el próximo lunes 9 de septiembre y tomará el relevo de Xavier Grasset.

Marina Romero está feliz con su nueva etapa profesional

Cualquier cambio necesita meditación y tiempo. Y eso mismo tuvo que hacer Marina Romero cuando recibió la noticia. Tuvo que reorganizar su vida y sus vacaciones para poder adaptarse a la nueva etapa.

Con esa intención, pasó varios días detrás de las cámaras del que será su nuevo programa. Desde allí pudo conocer bien cómo trabajan y hacerse una idea de lo que le espera a partir del próximo lunes. El nuevo programa de Marina Romero empieza a las 22:00 horas, por lo que lo solo será apto para los que no madrugan demasiado.

Se emite después del 3/24 y lo hará cambiando a Grasset por la cara de una de las periodistas más consolidadas de Cataluña.

El relevo entre los dos presentadores también se ha hecho desde la cordialidad. Ellos mismos han confesado que se han ido intercambiando mensajes que delatan su buena relación. Ahora habrá que ver qué tal tolera la audiencia, el cambio y confiar en la fuerza de los nuevos proyectos.

Una larga trayectoria en el mundo del periodismo

Marina Romero forjó sus primeros años en el mundo del periodismo en la radio local de Sant Cugat. Después saltó a Catalunya Ràdio, desde donde triunfa gracias a su dinamismo y profesionalidad. La cadena siempre ha confiado en ella, hasta tal punto que fue la encargada de sustituir a Ricard Ustrell durante su baja por paternidad.

La vida da muchas vueltas y ahora el destino de la catalana toma otro rumbo. Por su parte, Grasset será el encargado de amenizar las tardes de TV3 con el programa La Selva. Después del adiós de Planta Baixa, el de Vila-seca llega con ganas de entretener las tardes y regalar su particular sentido del humor.