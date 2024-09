David Broncano confiesa cuánto dinero tiene y deja helado a Pablo Motos: 'Estoy...'

David Broncano ha vuelto a captar la atención mediática con el lanzamiento de su nuevo programa en TVE, La Revuelta. En el FesTVal de Vitoria, el presentador sorprendió al hablar abiertamente sobre su situación económica y su rivalidad con El Hormiguero de Pablo Motos. Sus declaraciones, cargadas de humor y sinceridad, no dejaron indiferente a nadie.

David Broncano, conocido por su estilo irreverente y mordaz, ha conquistado a la audiencia con su programa La Resistencia. Ahora, se enfrenta a un nuevo desafío con La Revuelta, que debutará en TVE el próximo 9 de septiembre. Este nuevo proyecto lo coloca directamente en la competencia del prime time con gigantes como El Hormiguero y el Babylon Show de Carlos Latre.

David Broncano responde a su mítica pregunta sobre el dinero

Durante la presentación, David Broncano no se cortó un pelo al hablar sobre el dinero, un tema que él mismo suele abordar con sus invitados. "Estoy forrado, pero ya estaba forrado de antes", confesó entre risas, refiriéndose a su larga trayectoria en televisión.

El fichaje de David Broncano por TVE no ha estado exento de polémica. Desde el anuncio de su incorporación a la cadena pública, surgieron críticas que lo acusaban de aprovecharse de los recursos públicos.

"En los últimos meses, ha habido más revuelo por lo mediático y lo político. Se ha retorcido muy fuerte y se han dicho cosas que no son reales. Esto no me ha hecho mucha gracia", explicó. El presentador subrayó que el objetivo de La Revuelta es simplemente divertir a la audiencia y no generar controversia política.

El humorista desmintió las cifras astronómicas que se han rumoreado sobre su salario. “Lo que se ha publicado no lo gano yo. El presupuesto del programa no es solo para mí, ya quisiera yo”, añadió con su característico tono irónico.

El comentario de David Broncano que sorprenderá a Pablo Motos

Pero quizá lo más llamativo de la intervención de David Broncano fue su confesión sobre la competencia con El Hormiguero. A pesar de su gran éxito con La Resistencia, el jienense admitió que no espera superar a Pablo Motos en términos de audiencia.

"Sé que van a ganar ellos", reconoció con humildad. De hecho, llegó a bromear diciendo que tienen "miedo" de que El hormiguero haga un "datazo" y que ellos se queden por detrás.

Pese a ello, no dudó en lanzar algún que otro dardo envenenado. "A espectáculo y caro no podemos competir, pero a chiste… No vamos a tener 300 drones", comentó en referencia a El Hormiguero.

A pesar de su aparente resignación, David Broncano no pierde la esperanza de que La Revuelta encuentre su propio nicho de audiencia. Con un formato que promete mantener la esencia de La Resistencia, el humorista confía en que su estilo desenfadado y su humor ácido atraigan a un público joven y fiel. "El programa se mantiene. Va a ser bastante parecido. Es un programa que funciona increíble y hemos mejorado con el paso de los años", aseguró.

La humildad de David Broncano al reconocer la dificultad de competir con El Hormiguero ha sorprendido, pero también ha demostrado su madurez y realismo. Aunque sabe que la batalla por las audiencias será dura, está decidido a ofrecer un programa de calidad que haga reír a su público.

"Al final es un programa para divertirse y se le ha dado una dimensión que no debería tener. Yo soy cómico y busco que la gente se lo pase bien", concluyó David Broncano.