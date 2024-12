Asraf Beno se queda mudo tras la última hora de Isa Pantoja: 'Con este embarazo…'

Isa Pantoja ha vuelto a sus redes sociales tras varios días de ausencia. La hija de Isabel Pantoja ha preocupado a sus seguidores más fieles por su repentino silencio. Sin embargo, Isa no ha querido alargar más las dudas y ha compartido una actualización sobre su estado de salud, incluso ha explicado que: "Con este embarazo no tengo hambre".

“Aparezco por aquí de nuevo porque no sabéis lo malita que he estado estos días”, ha comenzado explicando en su perfil. Según ha confesado, ha pasado una semana complicada debido a un fuerte resfriado. “He estado súper resfriada, con muchos mocos, los ojos hinchados, la nariz pelada, los labios en carne viva… y por si no lo sabíais, solo he podido tomar paracetamol”, ha confesado.

Isa Pantoja ha descrito con detalle cómo ha afrontado este malestar en pleno embarazo. “Realmente, como no me dolía la garganta mucho, la cabeza tampoco me dolía, pues he evitado tomar muchos medicamentos”, ha aclarado.

Isa Pantoja ha dado su última hora a través de sus redes

La influencer ha señalado que los días más difíciles han sido especialmente agotadores. “He estado 6 o 7 días con muchos mocos y sin ganas de comer. Y si ya de por sí con este embarazo tampoco tengo muchas ganas de comer, pues imaginaos resfriada”, ha explicado.

No obstante, Isa ha encontrado en los purés su mejor aliado. “Por suerte, he tomado muchos purés”, ha comentado agradecida. Estas palabras no solo han tranquilizado a sus fans, sino que también han dejado ver lo difícil que han sido las últimas jornadas para ella.

Pero no todo ha sido negativo. Isa Pantoja ha aprovechado para dar una buena noticia: su recuperación. “Ahora me encuentro mucho mejor”, ha asegurado con optimismo.

Además, ha revelado un emocionante plan familiar que tiene entre manos. Isa y Asraf Beno viajarán a Nueva York para pasar las fiestas navideñas junto a sus seres queridos.

Asraf Beno se queda mudo tras la confesión de Isa Pantoja

Mientras Isa compartía estos detalles, el silencio de Asraf Beno no ha pasado desapercibido. Aunque no ha hecho declaraciones, se presume que ha estado cuidándola durante esta semana tan dura. Su apoyo seguramente ha sido fundamental para Isa, quien ahora se prepara para disfrutar de unas merecidas vacaciones en la Gran Manzana.

Con esta reapertura en sus redes, Isa Pantoja demuestra, una vez más, su cercanía con sus seguidores y su fortaleza ante las adversidades. Una confesión que, sin duda, ha dejado a todos sus seguidores con el corazón más tranquilo y la ilusión de verla disfrutar de las fiestas junto a su familia cercana.