Anabel Pantoja deja KO a sus fans contando lo último sobre David Rodríguez: 'Este...'

Anabel Pantoja vuelve a captar la atención de sus seguidores con una revelación inesperada en sus redes sociales. La colaboradora y reciente mamá de Alma ha compartido detalles sobre lo último que ha sucedido con su novio, David Rodríguez. En concreto, ha revelado, para sorpresa de todos, que ha compartido una especial velada junto a él.

Sí, Anabel Pantoja y su pareja han realizado una primera salida nocturna, tras el nacimiento de su hija. Y esta ha sido motivo de sorpresa para sus fans, que están siguiendo con detalle su nueva etapa como madre.

Anabel Pantoja sorprende desvelando que ella y David Rodríguez han disfrutado de su primera salida nocturna

Anabel Pantoja es conocida por su cercanía con sus seguidores en Instagram, donde relata los altos y bajos de su vida diaria. En esta ocasión, la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido compartir una experiencia que marca un hito en su rutina como mamá primeriza. Junto a David Rodríguez, su pareja y padre de la pequeña Alma, han disfrutado de una noche fuera de casa sin la bebé.

Han decidido dar ese paso después de que unos amigos cercanos, entre ellos Susana Molina, viajaran a Canarias para visitarlos. Todo para felicitarles y conocer a la pequeña.

En sus stories, Anabel ha mostrado imágenes y vídeos de esta reunión, con la que han desconectado del ajetreo que es cuidar a su hija. Junto a esos ha escrito: “Nuestra primera salida de dos horas. Ha merecido la pena este ratito”.

La noche no ha acabado bien para Anabel Pantoja

A pesar de la alegría inicial, la noche no ha resultado ser tan placentera para Anabel Pantoja como esperaba. Y es que, más tarde, en sus stories, ha revelado que un dolor le había arruinado las horas posteriores al encuentro.

Exactamente, ha dicho: “Y, claro, un ratito bonito, no pudo ser una noche buena. Parece que se dan cuenta cuando mejoro algo y, plof, a joderme con un dolor insoportable toda la noche. Es más, la hora que es y sigo despierta desde anoche, no he dormido nada”.

La falta de sueño y el malestar físico han acompañado a Anabel durante la madrugada, como ella misma ha explicado. Y seguro que sus seguidores no habrán tardado en enviarle mensajes de ánimo y empatía.

A pesar de estos contratiempos, Anabel Pantoja ha mostrado su agradecimiento por haber podido disfrutar de un momento en pareja y con amigos. Esta experiencia, aunque breve, es reflejo de la complicidad y apoyo mutuo que ambos comparten en su vida diaria.

La revelación de la influencer sobre su primera salida nocturna con David Rodríguez muestra igualmente la realidad de los retos de la maternidad. Y también su capacidad para compartir de forma honesta tanto los momentos dulces como los difíciles.

Sin duda, sus fans seguirán atentos a cada paso de esta nueva etapa en la vida de la pareja. Pareja que está aprendiendo a compaginar la llegada de Alma con el disfrute de su relación y sus propias necesidades como individuos.