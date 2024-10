Anabel Pantoja y David Rodríguez se enfrentan al momento que tanto estaban esperando

Anabel Pantoja ha vuelto a abrirse públicamente para compartir uno de los momentos más difíciles que está viviendo durante su embarazo: el insomnio. La joven ha confesado que esta etapa no ha sido nada fácil, especialmente por los problemas para dormir que le han afectado profundamente. Ahora la influencer ha explicado que tanto ella como David Rodríguez se enfrentan al momento que tanto esperaban, que ella esté cómoda en su embarazo.

A pesar de la alegría que siente por estar a punto de convertirse en madre, el insomnio se ha convertido en un tormento para ella. "Jamás olvidaré este insomnio maldito de horas mirando al techo y de dar vueltas de un lado a otro con un hipopótamo", comenzó contando Anabel.

"Sigo flipando con mi puñetero cerebro y su ‘no duermes en toda la noche’. Luego por la mañana o de día eres un oso hormiguero", expresó Anabel. La joven con estas palabras quería expresar la frustración que está sintiendo al no estar descansada y no rendir durante el día.

Anabel Pantoja está frustrada por no poder dormir

Anabel ha reconocido que esta falta de sueño le está generando una gran frustración. "Desde luego que está acabando conmigo. Me rindo", confesaba con sinceridad, mostrando una faceta más vulnerable de la que sus seguidores están acostumbrados.

La colaboradora contó que, en varias consultas con sus médicos, le explicaron que la causa principal de su insomnio podría estar relacionada con su subconsciente. Sin embargo, Anabel aseguraba que no se siente especialmente preocupada por el embarazo, sino que simplemente desea poder descansar antes de que llegue su bebé.

"Ya le digo que no estoy preocupada, que solo quiero poder dormir este mes y medio que me queda. No sé cuándo podré volver a dormir una noche sin bebé. Estoy muy frustrada y de mala leche porque no le deseo a nadie el insomnio, es horrible", explicaba.

Anabel Pantoja y David Rodríguez se enfrentan al momento que tanto esperaban

Sin embargo, esta vez, a pesar de los episodios de insomnio que está viviendo en su embarazo, Anabel ha querido enviar un mensaje positivo. "Hoy sí que puedo decir que las veces que me he acostado en la cama he soñado", contó Anabel.

"Gracias a mi cerebro por haberme permitido dormir más de 4 horas", confesaba emocionada. Este mensaje, que refleja un pequeño pero significativo avance en su batalla contra el insomnio, ha generado una ola de cariño y apoyo por parte de sus seguidores. El momento que la pareja estaba tanto tiempo esperando, que la joven se siente bien al dormir durante su embarazo.

Esta confesión también tiene un impacto especial para su pareja, David Rodríguez. El novio de Anabel ha sido un pilar fundamental para la joven durante su embarazo, y seguramente este avance será un alivio para él. Por eso, el mensaje de Anabel no solo es un respiro para ella, sino también una alegría para David, quien desea ver a su pareja en las mejores condiciones posibles.