María Patiño y Kiko Matamoros consiguen llegar a un acuerdo: 'No lo voy a hacer'

María Patiño ha sorprendido a sus compañeros y a la audiencia con una confesión personal que pocos esperaban. El programa quería castigar a Kiko Matamoros por haber hecho muchos 'minutos de plomo', aunque María Patiño salió a defenderlo. Tras su alegato, la presentadora ha llegado a un acuerdo con Kiko Matamoros al negarse a cocinar: "No lo voy a hacer".

Todo ocurrió en Ni que fuéramos, donde los colaboradores estaban discutiendo sobre las audiencias. En dicho momento hablaron de los temidos 'minutos de plomo', esos momentos en los que la audiencia cae y que, según la dinámica del programa, deben ser castigados. Esta vez, el castigo cayó sobre Matamoros, quien se convirtió en el centro de una discusión sobre quién debería participar en la sección de cocina.

Javi de Hoyos era el encargado de comunicarle a Matamoros que, por haber sido el protagonista del 'minuto de plomo' del programa anterior, le tocaría ponerse a cocinar. La reacción de Kiko no se hizo esperar: "No lo voy a hacer", confesó de manera rotunda, lo que desató un debate entre los presentes.

María Patiño defiende a Kiko Matamoros

"Realmente la sección de cocina la tendría que hacer alguien que sepa cocinar", declaró María, dejando clara su postura. Además, agregó que aunque a veces hacía el "payaso" en la cocina, sentía que estaba ofendiendo a quienes disfrutan de la cocina. “Mi director me dice que os diga que quiero aprender, pero os voy a decir la verdad”, afirmó María.

La revelación más sorprendente llegó cuando María Patiño, en un acto de sinceridad, se remontó a su infancia para explicar su postura frente a tareas que, tradicionalmente, han sido consideradas "femeninas". “De pequeña me negué a hacer costura, me negué a dibujar”, confesó. Esta declaración reveló un aspecto hasta ahora desconocido de la vida de la presentadora.

Lo más sorprendente fue la claridad con la que María expresó que, a sus 53 años, mantenía la misma firmeza que cuando era niña. “Ahora de mayor, que tengo 53 años, tengo el suficiente aplomo para mirar a cámara y decir: ‘No quiero cocinar, no quiero aprender’”, confesó Patiño sin miedo al qué dirán. La colaboradora se mostró orgullosa de ser fiel a sí misma.

La presentadora confiesa datos personales

Esta revelación personal no solo sorprendió por su franqueza, sino que también dejó entrever una postura claramente feminista. María Patiño aprovechó el momento para añadir otra confesión: “Tampoco me gusta limpiar”. Estas palabras, que podrían parecer triviales a primera vista, en realidad reflejan una crítica hacia los roles tradicionales de género.

María defendió a Kiko Matamoros, pero también aprovechó para lanzar un mensaje contundente: no está dispuesta a cumplir con roles que no le corresponden. En su declaración, queda patente una reflexión más profunda sobre cómo las mujeres, a lo largo de la historia, han sido educadas para realizar ciertas tareas que se dan por hechas. Mientras que hoy en día, muchas de ellas eligen no seguir esas normas impuestas y María ha demostrado que es una de ellas.