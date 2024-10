Anabel Pantoja da un dato sobre su futuro bebé y deja muda a su madre, Mercedes Bernal

Anabel Pantoja está cada vez más cerca de dar a luz a su primera hija, fruto de su relación con David Rodríguez. Con la fecha del nacimiento aproximándose, Anabel ha empezado a preparar cada detalle. En su casa, Anabel ha dado una información sobre su futuro bebé y ha dejado sin palabras a su madre, Mercedes Bernal.

Recientemente, Anabel Pantoja ha sorprendido a sus seguidores al mostrar un adelanto de lo que será la habitación de su hija. En una historia de Instagram, la colaboradora ha enseñado a través de una pantalla de ordenador cómo ha diseñado ese espacio tan especial.

El cuarto de la niña estará decorado con motivos marinos en la pared, con tonos azules que se repiten en la cama y los muebles. Una cómoda y un armario están listos para albergar la ropa de la futura integrante de la familia.

Los seguidores de Anabel creen haber descubierto el nombre de su futuro bebé

Uno de los detalles más comentados por sus fans ha sido la cuna que Anabel y David han decidido colocar. Aunque luego será sustituida por una cama, la cuna marca el comienzo de esta nueva etapa en sus vidas.

Sin embargo, no ha sido la cuna lo que más ha llamado la atención de sus seguidores, sino un detalle que apareció en la alfombra. En ella se podía leer claramente el nombre ‘Anabel’, lo que desató una ola de especulaciones.

Muchos fans rápidamente empezaron a sugerir que la colaboradora había revelado, sin querer, el nombre de su futura hija. Los mensajes no tardaron en llegar. “Me estáis escribiendo mucho por el cuarto, pero sobre todo porque… «¡ay! Ha descubierto el nombre de la niña, se va a llamar Anabel como ella»”, comentó Anabel con tono irónico.

Para aclarar la situación, Anabel Pantoja pidió explicaciones a su interiorista. “¿Por qué has puesto mi nombre en la alfombra?”, le preguntó.

El profesional, sin dudarlo, respondió: “Hombre, como la niña todavía no tiene nombre que yo sepa… Pues he puesto el de la madre”. La respuesta dejó claro que, hasta el momento, no han decidido cómo la llamarán.

Anabel Pantoja da una información sobre su futuro bebé y deja sin palabras a Mercedes Bernal

Anabel, entre risas, aseguró que siguen “sin nombre” para la niña. Por eso, los trabajadores que están ayudando a decorar el cuarto han utilizado su nombre temporalmente.

Lo que sí dejó claro la prima de Kiko Rivera es que no tiene intención de repetir su propio nombre en la siguiente generación. “No habrá más chicas que se llamen Anabel en mi familia”, afirmó tajante.

Este dato ha tomado por sorpresa a muchos, pero nadie ha quedado más muda que su madre, Mercedes Bernal. Hasta el momento, ella no ha hecho ningún comentario al respecto.

Tampoco ha revelado el posible nombre de su próxima nieta, dejando el misterio en el aire. La expectación crece entre los seguidores de Anabel Pantoja, que están ansiosos por conocer más detalles sobre la futura integrante de la familia.

De momento, lo único que se sabe es que Anabel y David están ultimando los preparativos para la llegada de su hija. Mientras tanto, la identidad del bebé sigue siendo un misterio que solo el tiempo revelará.