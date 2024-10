Anabel Pantoja anuncia la emotiva sorpresa que se ha llevado junto a David Rodríguez

Anabel Pantoja vive un momento muy especial en la recta final de su embarazo. La influencer ha compartido detalles de una fiesta sorpresa que le organizaron sus amigos en Canarias, lugar donde reside junto a su pareja, David Rodríguez. La celebración fue un 'babyshower' que marcó la cuenta atrás para la llegada de su primera hija, y Anabel no ha tardado en agradecerlo.

Desde que Anabel anunció su embarazo, sus seguidores no han dejado de seguir cada detalle. Su relación con David Rodríguez y la emoción por convertirse en madre han sido temas recurrentes en sus publicaciones. El 'baby shower' celebrado en Canarias refleja la conexión especial que mantiene con la isla, donde se instaló tras su separación de Omar Sánchez.

La emoción de Anabel Pantoja por el 'baby shower' que le han organizado sus amigos

La sevillana mostró su gratitud en una publicación. "Ayer fue un día superespecial. Mi familia de Gran Canaria me organizó esta fiesta tan bonita. No tengo palabras, sois únicos. Me hacéis sentir que no estoy sola. Os quiero", comentó emocionada. Esta sorpresa le permitió disfrutar de una jornada rodeada de sus seres queridos, lo que fue un gran apoyo en estos días previos al nacimiento de su bebé.

Uno de los aspectos más destacados de la fiesta fue la decoración, de la cual Anabel también compartió imágenes. El evento contó con un marco rosado que decía "Bienvenidos a mi 'baby shower'" y una ecografía de su hija.

Además, las flores fueron protagonistas en la decoración, creando un ambiente cálido y emotivo que tanto Anabel como David recordarán siempre. No hay duda de que esta fiesta fue una forma de rodearse de sus seres queridos y prepararse para la inminente llegada de su hija.

Esta fiesta sorpresa refuerza el vínculo de Anabel con sus amigos de la isla, quienes han sido su apoyo desde que se estableció allí. Aunque muchos de sus familiares y amigos más cercanos residen en Sevilla o Madrid, Anabel ha hecho de Canarias su hogar desde que comenzó su relación con David.

Sin embargo, lo que no se reveló en la celebración fue el nombre de la futura bebé. Anabel y David han decidido mantener esta información en privado por el momento, a pesar de que reconocieron haber debatido mucho sobre la elección.

En una entrevista reciente, Anabel confesó que la elección del nombre está siendo un reto. "Hemos tenido un pequeño debate sobre el nombre. Es una decisión muy importante", explicó, destacando lo significativo que es para ambos acertar con esta elección.

Por ahora, lo único que queda pendiente es conocer el nombre de la bebé, algo que Anabel Pantoja ha mantenido en secreto. Mientras tanto, la influencer continúa disfrutando de estos últimos días de embarazo, rodeada de amor y apoyo.