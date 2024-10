Fabiola Martínez rompe su silencio sobre Bertín Osborne: 'No me ha dado nada'

Fabiola Martínez ha sorprendido a todos con sus declaraciones en una entrevista con la periodista Beatriz Cortázar, donde habló con total sinceridad sobre su relación con BertínOsborne. A pesar de mantener un perfil discreto tras su separación, la venezolana se ha abierto para compartir aspectos muy personales de su vida. En la entrevista, Fabiola abordó temas delicados, incluyendo las razones de su separación y cómo Bertín sigue presente en la vida de sus hijos.

La exmodelo es una de las protagonistas de la campaña "Quiero verte envejecer", en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. A sus 51 años, Fabiola se muestra fuerte y enfocada en sus proyectos, pero también en su papel como madre. La relación entre ambos sigue generando interés debido a las revelaciones de Fabiola sobre su matrimonio y el vínculo que mantienen como padres.

Fabiola Martínez confiesa que no se ha beneficiado económicamente de Bertín Osborne

El divorcio de Fabiola Martínez y Bertín Osborne fue un punto de inflexión en su vida. A pesar de la fama y los recursos de Bertín, Fabiola tomó la decisión de no pedir ninguna compensación económica. "Me fui como llegué, sin nada", afirma con firmeza.

En sus propias palabras: "Bertín no me ha dado nada". Esta revelación ha sorprendido a muchos, pues se había comentado que, tras tantos años de matrimonio, Fabiola pudo haber solicitado algún tipo de compensación. La venezolana aclaró que, aunque Bertín siempre ha sido generoso con sus hijos, ella no recibió ningún tipo de beneficio económico tras la ruptura.

Fabiola confesó que cuando iniciaron la relación le costó adaptarse al estilo de vida que tenía Bertín. "Al principio no ahorraba hasta que descubrí que lo de las cosas en común no funcionan y menos cuando hay dos niveles de vida tan distintos", comentó.

Sin embargo, quiso dejar claro que su vida financiera ha sido completamente independiente. "Nunca hemos tenido cuentas en común, ya que cada uno tenía la suya. Nunca he tenido una tarjeta de la cuenta de Bertín. Yo iba a la compra y pagaba yo y luego reponía con lo que iba trabajando", añadió.

Con estas declaraciones, Fabiola deja claro que siempre ha preferido mantenerse por sus propios medios, aunque reconoce que algunas oportunidades laborales llegaron gracias a su relación con Bertín. "Es verdad que muchos de esos trabajos los he conseguido por estar con Bertín, pero también que tenía un nivel de vida más alto, precisamente por estar con él", confesó.

Fabiola Martínez destaca el papel de padre de Bertín Osborne

A pesar de su separación, Bertín Osborne sigue siendo un padre muy presente en la vida de sus hijos. Según Fabiola, el cantante no duda en viajar desde Sevilla para atender las necesidades de Kike y sus hermanos.

"Bertín se involucra mucho con nuestros hijos. El otro día vino desde Sevilla para acudir a una reunión del colegio y es que se esfuerza por participar en todo lo que puede. Siempre que viene a Madrid pasa a verlos y los veranos sí está más tiempo con ellos", comentó Fabiola. Unas palabras en las que destaca el esfuerzo de Bertín por estar involucrado en la vida de sus hijos, especialmente en los momentos importantes.

Fabiola también mencionó un proyecto muy especial para ambos: la Fundación Kike Osborne, que hasta ahora llevaba el nombre de Bertín. "Este enero, Kike cumplirá 18 años, y siempre pensamos que nuestro hijo se merecía llevar ese título". Fabiola espera que este cambio sea significativo para la familia y, sobre todo, para Kike, quien es la verdadera motivación detrás de la fundación.

Con esta entrevista, Fabiola Martínez ha dejado claro que no se ha beneficiado económicamente de Bertín Osbore ni durante su relación ni tras el divorcio. Además, una vez más, ha dejado claro su cordial relación con el cantante, destacando el buen papel de padre que tiene con sus hijos.