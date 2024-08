Anabel Pantoja cuenta algo sobre su embarazo que dejará mudo a Kiko Rivera: 'Voy a...'

Anabel Pantoja se encuentra ya en la recta final de su embarazo: "Voy a entrar en el séptimo mes", así lo anunciaba ella. Cuando solo faltan tres meses para que se convierta en madre por primera vez, la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido compartir con sus seguidores los avances de su estado. Un hecho que ha provocado que reconozca una situación que, sin duda, habrá sorprendido a su primo.

La futura mamá puede presumir de haberse convertido en toda una influencer. Con casi dos millones de seguidores en Instagram, Anabel responde a diario a las preguntas de sus fieles sobre su embarazo, así como otros detalles de su vida. Aun así, hay quien también aporta su propio punto de vista negativo sobre la sobrina de la popular cantante.

Lejos de esconderse, Anabel ha dejado claro que no le afectan las críticas que recibe. Una situación que contrasta con lo que en su última entrevista dijo sobre ella su primo Kiko Rivera. El hijo de Paquirri aseguró que era muy querida, por lo que no se entiende que tenga tantos detractores como ella ha reconocido.

Anabel Pantoja contradice las palabras que en su día dijo Kiko Rivera sobre ella

"Quería decirles a esas personas que entran en mi perfil, sin seguirme, y escriben comentarios, por decir algo", comenzaba su reciente publicación en redes sociales. "Que me veo preciosa", afirmaba Anabel Pantoja, contestando a quienes la critican.

La prima de Kiko Rivera aclaraba cómo se siente ante quienes la atacan. "No me hacéis daño, por llamarme gorda o deforme. Que antes de estar embarazada, estaba más gorda", ha insistido.

Un planteamiento valiente que deja claro que nada ni nadie va a empañar esta etapa tan especial de su vida. Sin embargo, lo que deja a la vista es que, frente a lo que piensa su primo, Anabel sigue teniendo haters que están pendientes de cada uno de sus pasos.

La hija del fallecido Bernardo Pantoja no parece afectada por esta situación, sino más bien todo lo contrario. Sus palabras demuestran que está feliz "de vacaciones y tomándome mi tiempo para disfrutar de esta etapa".

Anabel Pantoja se muestra fuerte pese a las críticas que recibe

"Para todos esos que me insultáis y me decís que tengo un cuerpo deforme, para mí me parece que estoy espectacular. Porque pensaba que me iba a poner peor. Ya llegarán los kilos", dice contundente Anabel.

Más allá de las críticas, Anabel Pantoja comparte sus outfits, sus escapadas e incluso su rutina diaria. "Estoy con mi madre y mi bebé, ultimando cosas, preparando cosas y de médico, pruebas...". Pese a estar serena y tranquila, ha querido pronunciarse para dejar claro que no da importancia a los comentarios negativos.

Pantoja, además, no se olvida de quienes la ven con buenos ojos. "Muchísimas gracias a todos los que me escribís para desearme lo mejor y apoyarme", escribía a sus admiradores, dejando claro que es en ellos en quien se apoya. El resto, según la propia Anabel ha reconocido, no podrán con ella.