Sofía Suescun gana 100.000 euros y Maite Galdeano tira de la manta: 'Esto es...'

Sofía Suescun ha decidido contar en primera persona todos los detalles del enfrentamiento que mantiene con su madre. Pocas semanas después de regresar de Supervivientes All Stars la navarra será mañana la invitada estrella de ¡De Viernes!. Mientras tanto, Maite Galdeano, no ha tardado en dar a conocer cuál es su punto de vista sobre la presencia de su hija en el citado espacio de Telecinco.

"¡Qué maldad! A mi hija se le ha ido la cabeza", ha dicho Maite al conocer que la televisiva ha aceptado hablar de lo sucedido hace unas semanas.

"Esto es brutal. Ya no puedo más, me va a dar algo", insistía Maite Galedano, quien, mostrándose muy alterada, escribía un mensaje a uno de los colaboradores de TardeAR en directo. "Es una injusticia lo que están haciendo conmigo sin yo haber hecho nada malo", se quejaba.

Maite Galdeano reacciona tras conocer que su hija se sentará en ¡De Viernes!

Maite Galdeano ha dejado claro que no aprueba la presencia de su hija en ¡De Viernes!. Además, insiste en que ella no ha hecho "nada".

Cabe destacar que Sofía Suescun cobrará una importante suma de dinero por poner sobre la mesa lo que está sucediendo y responder a los ataques de su madre. Según ha comentado Sofía Cristo, la invitada de mañana podría cobrar unos 100.000 €, que fue lo que se llevó su hermano cuando accedió a acudir al programa de Mediaset.

También coincide con la cifra que María José Suárez pidió para sentarse a hablar de Álvaro Muñoz Escassi. Y lo que le ofrecieron a María del Monte por hablar de su sobrino, autor intelectual del robo con asalto a su casa. Sin embargo, la tonadillera no accedió y dejó escapar la oferta de Telecinco.

Hace unos días, Sofía Suescun adelantó que Maite llevaba años enferma. Sin embargo, ella había decidido protegerla. Ahora su postura ha cambiado, no está dispuesta a sacrificar su relación con Kiko Jiménez por lo último que ha sucedido con Galdeano.

"Ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. Son muchísimos años de sufrimiento", confesaba Suescun. Será mañana cuando la audiencia escuche la versión de Sofía sobre el enfrentamiento con su madre.

Maite Galdeano ya advirtió a Sofía Suescun de sus intenciones

Lo cierto es que el conflicto familiar que explotó hace días lleva un tiempo gestándose. Cuando Sofía Suescun se trasladó a Honduras para participar en Supervivientes, recibió un revelador mensaje de Maite Galdeano.

"Prepárate porque cuando vuelvas no vas a estar con Kiko. Ya me encargaré yo de que esta relación se rompa y este señor no vuelva a nuestras vidas nunca más", adelantaba Maite.

Preguntada ayer precisamente por Kiko Jiménez, Galdeano dejaba clara cuál sigue siendo su postura. Según la madre de Sofía, es el andaluz el responsable del conflicto familiar: "Voy a sacar la metralleta, a ver quién es el listo. Se va a cagar Kiko, lo voy a hundir", advertía.