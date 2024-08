La audiencia dicta sentencia para Marc Ribas y la vuelta de 'Joc de Cartes' a TV3

Marc Ribas no desaparece de la televisión ni en pleno verano. Y es que su exitoso Joc de Cartes ha vuelto a emitir un nuevo capítulo en TV3. En esta ocasión, los amantes del formato pudieron ver una comparación entre algunos restaurantes de una de las zonas más turísticas de Barcelona: el puerto.

Concretamente, fueron tres los locales escogidos y la audiencia no ha tardado en dictar sentencia sobre la línea seguida. Tal como ya avanzaron desde la cadena catalana, el enfoque del miércoles por la noche estaba claro. Discernir entre una comida catalana de calidad o una diseñada especialmente para los turistas.

Pero los telespectadores más avispados y críticos ya han sacado punta de otros aspectos del programa que no han gustado demasiado. Que uno de los locales tenga una carta en inglés y no en catalán no ha acabado de encajar entre el público.

Marc Ribas no convence con el último Joc de Cartes

Los restaurantes escogidos para este programa fueron La Cala, el Brisa y el Rooster. Todos ellos se encuentran en puntos estratégicos del puerto de Barcelona. La plaza de Pau Vila, el Palacio de Mar y el Pla de Palau son los escenarios que desde hace años acogen estos negocios.

La premisa de alguno de los restauradores era clara: "reivindicamos nuestra cocina en una zona turística". Ahora bien, después de leer los comentarios de algunos espectadores, parece que el objetivo no se ha conseguido. De hecho, otro de los concursantes admitía que todo lo que se ofrecía era "muy guiri".

Ante esta situación, un usuario de X y fiel al programa de Marc Ribas ha dejado clara su opinión. "No entiendo que TV3 no exija que hablen en catalán y que las cartas y los rótulos sean en catalán", denuncia. Y es que el fan del programa parece tener muy clara la legislación, ya que asegura que "así lo marca la ley".

"Hoy, el primer restaurante tenía la carta en castellano y las pizarras en castellano e inglés", lamentando de nuevo la ausencia del catalán. Las respuestas no han tardado en llegar y han aparecido algunas que afirman cosas como que "hace tiempo que TV3 quiere borrarnos".

Más allá del dilema con el idioma, otros aficionados al programa han lamentado el nivel de este último programa. "Un restaurante de postureo y otros que acaban de llegar", escribe en redes sociales. Sea como sea, lo que ha quedado claro es que la apuesta de Marc Ribas no ha sido la más acertada.

La historia de Marc Ribas más allá de la televisión

Marc Ribas es mucho más que Joc de Cartes. El catalán ha tenido la suerte de vivir en muchos países y nutrirse de experiencias que le han servido de por vida. Además de presentar uno de los programas de más éxito de TV3, también tiene negocios.

Pero si hay un proyecto de éxito en su vida es el de su familia. El cocinero es padre de dos hijas que son su absoluta prioridad: Ona y Sira.

Es habitual verle compartir en redes sociales imágenes con ellas y siempre demuestra que las quiere por encima de todo. Seguro que Marc Ribas encuentra en su familia el refugio perfecto para hacer frente a todas las críticas.