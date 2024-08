Maite Galdeano confiesa cómo está tras la denuncia de Sofía Suescun: 'Tengo ganas de…'

Maite Galdeano atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La tensión entre ella y Sofía Suescun, así como con Kiko Jiménez, ha llegado a un punto crítico que ha desencadenado en una guerra mediática. Maite está tan mal que ha confesado que: "Tengo ganas de vomitar y si me pongo no paro".

Maite Galdeano acude por segunda vez a urgencias con un ataque de ansiedad

En un mensaje enviado a Omar Suárez, que fue leído en el programa TardeAR, Maite Galdeano no escatimó en palabras para describir su angustia y desesperación. "Tengo ganas de vomitar y si me pongo no paro. Si me pongo llamo a una ambulancia", escribió Maite.

Y es que Maite ha querido dejar claro que su situación emocional es más grave de lo que muchos podrían imaginar. El estrés ha llevado a Maite a un estado de ansiedad tan extremo que ha tenido que acudir a urgencias en dos ocasiones.

Maite, quien se encuentra actualmente en Murcia, ha sido visitada por un reportero del programa que pasó todo el fin de semana con ella. El reportero pudo constatar desde plató el delicado estado en el que se encuentra la madre de Sofía Suescun. "Maite se encuentra mal, es más, me ha escrito y me ha dicho: ‘Estoy destrozada, estoy hecha polvo’", reveló el periodista.

Marta López no cree las palabras de Maite

Sin embargo, no todos en el plató de TardeAR comparten la misma compasión por la situación de Maite. Marta López, colaboradora del programa y conocida por su franqueza, ofreció una perspectiva más crítica.

"¿Sabéis cuándo se ha puesto mala? Cuando han dicho que la van a denunciar y que le va a costar dinero", comentó López. Insinuando que la verdadera preocupación de Maite podría estar más relacionada con las consecuencias económicas de la denuncia que con los conflictos familiares en sí.

Marta López continuó su intervención dejando entrever que, según su opinión, el comportamiento de Maite podría ser una reacción exagerada o incluso calculada. "Todos sabemos cómo es Maite", añadió. Sugiriendo que la madre de Sofía podría estar utilizando su estado de salud como una estrategia para evadir responsabilidades o ganar simpatía pública.

El conflicto entre Maite, Sofía y Kiko ha dejado de ser un simple desacuerdo familiar para convertirse en una batalla judicial con consecuencias potencialmente devastadoras. Sofía Suescun, visiblemente afectada por las declaraciones de su madre, ha decidido tomar medidas legales junto con su pareja Kiko Jiménez. Esta decisión ha intensificado la disputa, llevando la situación a un punto de no retorno que podría fracturar la familia de manera irreparable.

El futuro para Maite Galdeano es incierto. Con su salud emocional en un estado crítico y enfrentando un proceso judicial, Maite deberá navegar por un camino lleno de desafíos.

Su relación con Sofía, ya deteriorada, podría sufrir daños irreparables si el conflicto continúa escalando. Además, las repercusiones legales y financieras de la denuncia podrían agravar aún más su situación.