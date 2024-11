Anabel Pantoja aclara si ha roto con David Rodríguez: 'Lloro por cualquier cosa'

Anabel Pantoja ha concedido su última exclusiva antes de dar a luz a su primera hija con David Rodríguez. En ella, la influencer reconoce cómo le están afectando los cambios hormonales y confiesa que “lloro por cualquier cosa”. También ha aclarado qué papel desempeña el fisioterapeuta a escasos días de convertirse en madre.

“Te mereces que estemos juntos, que disfrutemos el último mes”, revela dejando claro que no ha roto con David. Es más, Anabel reconoce que lo necesita más que nunca y que no ha sido fácil llevar el embarazo lejos de los suyos.

Anabel Pantoja confiesa si ha roto con David Rodríguez

Anabel Pantoja ya ha iniciado la cuenta atrás para tener en sus brazos a su primera hija con David Rodríguez. La influencer sale en unos días de cuentas y se espera el nacimiento del bebé en cualquier momento. Antes de ese instante único en la vida de toda mujer, Anabel ha concedido una exclusiva.

En ella habla de cómo encara la recta final de su embarazo y cómo ha vivido los cambios hormonales. “Lloro por cualquier cosa, me pongo más sensible”, ha reconocido. También aclara que no ha roto con David, confesando lo que le dijo en uno de sus bajones emocionales.

“Tuve que hablar con David y decirle: «Te necesito, te mereces que estemos juntos, que disfrutemos el último mes»”, ha contado. Con estas palabras, Anabel deja bien claro que su relación con el fisioterapeuta continúa adelante y está más que consolidada.

Anabel y David han llevado su relación a distancia. Ella reside en Canarias y él ha vivido a caballo entre las islas y su Córdoba natal. Por motivos laborales ha pasado largas temporadas en la capital andaluza mientras la influencer esperaba el reencuentro.

Esta distancia se hizo más difícil durante el embarazo de Anabel y la sobrina de la tonadillera comenzó a notar su ausencia. El hecho de verse lejos de los suyos ha hecho que la influencer no se haya sentido del todo segura. “He estado sola, he tenido pesadillas, me ha dado ciertas noches miedo”, ha reconocido.

Por este motivo, llegó un momento en que Anabel tuvo que hablar con David y pedirle que estuviera más tiempo con ella.

Anabel Pantoja reconoce que no ha sido fácil estar con David Rodríguez

Cuando Anabel comenzó su relación con David sabía que la distancia supondría un hándicap en su relación. Lo que no se esperaba es que acabaría pasando su embarazo distanciada de él. “Ha sido todo por su trabajo y lo hace por nuestro futuro”, explica en Lecturas.

A pesar de ello, la prima de Isa Pantoja admite que se vio sobrepasada en el último mes de su embarazo. “Pensaba: «Me encantaría que David estuviera aquí»”, señala en su exclusiva. “Estar lejos de mi madre, de los míos, de vez en cuando te vienen bajones”, añade.

Afortunadamente, Anabel ya no se encuentra sola. Tal y como desveló Belén Esteban ayer en Ni que fuéramos, se encuentra rodeada de su familia. Su madre, David, sus suegros y cuñados han viajado a Canarias para estar con ella cuando dé a luz al bebé.

Belén también se planteó ir, pero ha optado por no hacerlo, dejando que ese momento solo sea de Anabel y David. Por lo tanto, la influencer respira aliviada al verse rodeada y arropada por los suyos. De hecho, según Belén, su madre, Merche, se quedará una larga temporada en Canarias para ayudar a Anabel en lo que necesite.

Queda por saber qué hará David en el momento en el que nazca el bebé y si se establecerá definitivamente en Canarias. El joven tiene su propia clínica en Córdoba, donde trabaja de lunes a jueves. Los fines de semana coge un avión para estar con Anabel y también ofrece consultas en algunos centros cuando está en la isla.