Ana María Aldón se confiesa con Emma García y acaba rota de dolor: 'Es un drama'

Ana María Aldón regresaba este fin de semana al programa Fiesta de Telecinco, donde se refirió a la intervención de su hija en la entrevista que concedió en la misma cadena. Sin embargo, lo más destacado de su intervención fue el instante en el que se vino abajo al hablar del fallecimiento de su sobrina. Aldón admitía no estar en su mejor momento por los sucesos que han tenido lugar en su entorno más cercano: "Está siendo un drama familiar".

La ex de Ortega Cano reconocía que "cosas como estas te ponen por delante lo que de verdad importa en la vida y las prioridades". Fue el pasado 30 de abril cuando Ana María Aldón daba a conocer la pérdida de la hija de su hermana. "La vida nos ha golpeado duramente a toda la familia llevándose a un ser de luz y en la flor de la vida", explicaba entonces.

La muerte de la joven llegaba unas semanas después de que la diseñadora andaluza se pronunciara sobre el suicidio de su cuñada que tuvo lugar hace menos de un año.

Tras conocerse este hecho, la tertuliana se ausentó del programa en el que colabora habitualmente para centrarse en a su familia. Su deseo era superar esta situación alejada de las cámaras, aun así Emma García envió un fuerte abrazo a su compañera. "Sabemos que lo está pasando mal", dijo entonces la vasca sin querer entrar en más detalles.

La andaluza se tomó unos días para sobrellevar el dolor por la citada pérdida familiar. Ana María Aldón consideró que lo mejor era permanecer apartada completamente del foco mediático y de las redes sociales durante un espacio de tiempo para afrontar así este duro trance.

A su regreso a la televisión este pasado fin de semana la exconcursante de Supervivientes 2020 señalaba que necesitará tiempo para recomponerse. Haciendo esfuerzos por contener las lágrimas, Aldón se emocionaba mucho al hablar de su familia.

"Me siento protegida con mi pareja. No sé qué sería de mí sin él, encima estando tan lejos de mi familia", decía refiriéndose a Eladio, el hombre que ocupa su corazón en estos momentos. Y añadía: "Con esta pérdida me he dado cuenta de lo lejos que estoy", expresaba sobre la distancia que le separa de Sanlúcar de Barrameda.

Así, el fallecimiento de su sobrina, y meses atrás el de su cuñada, ha provocado que para la ex de Ortega Cano las polémicas televisivas pasen a un segundo plano. Aldón, nuevamente en el ojo del huracán tras la reaparición de Gloria Camila en Mediaset, ha dejado claro que en su caso la cruda realidad se ha impuesto en su vida.