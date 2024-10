Ana Herminia pronuncia una frase muy ofensiva cuando le preguntan por Bárbara Rey

Ana Herminia ha retomado su vida tras su boda con Ángel Cristo y su última polémica entrevista en ¡De Viernes!. Aprovechando su salida a un supermercado, los medios han querido saber su opinión sobre las duras palabras que le dedicó Bárbara Rey.

Como respuesta, Ana Herminia ha pronunciado una contundente frase muy ofensiva como respuesta a la vedette. “Ay, no, qué pesadilla, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio”, ha dicho la mujer de Ángel Cristo.

Ana Herminia sentencia a Bárbara Rey con una ofensiva frase

El culebrón protagonizado por Ana Herminia y Bárbara Rey está muy lejos de su final. A la traición de la que fue víctima la vedette por parte de su hijo, se le ha sumado la guerra con su nuera. El 17 de octubre fue un día especialmente duro para Bárbara, quien no estuvo presente en la boda de su hijo con la venezolana.

Semanas después, Ana Herminia ha retomado sus obligaciones, pero todavía bajo la diana de su suegra, que tildó a la pareja de “ingratos y desagradecidos”. Como respuesta a este último ataque de la artista, la mujer de Ángel respondía con una ofensiva frase dedicada a Bárbara. “Ay, no, qué pesadilla, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio”, sentenciaba.

La venezolana se ha mostrado totalmente impasible a las palabras que Bárbara le ha dedicado a ella y a su marido hace unos días. La vedette es el centro de las entrevistas de Ana y Ángel que no ha dejado de arremeter contra ella en cada intervención. Harta de ello, decidía defenderse a través de su perfil de Instagram.

“El peor pecado que puede tener un ser humano es la ingratitud”, comenzaba diciendo. Bárbara calificó a Ana Herminia y a su hijo Ángel de “ingratos y desagradecidos” y dejó bien claro que “no los quiero a mi lado”.

Ahora, días después, ha llegado el turno de su nuera que no podía evitar sonreír ante las palabras que Bárbara les dedicó. Ana Herminia no se da por aludida y tampoco está preocupada por la demanda que podría complicar las cosas a su marido. En su lugar, optó por no darle de qué hablar a la vedette afirmando que “no hay mayor desprecio que no hacer aprecio”.

Ana Herminia evita responder a Bárbara Rey

Ana Herminia y Ángel Cristo han sido fuertemente criticados tras su última entrevista en el plató de Santi Acosta. Parece que su continua exposición mediática les ha pasado factura y son ya muchos los que están cansados de sus testimonios.

A esto hay que sumarle las palabras que Bárbara les dedicó en las redes y que fueron aplaudidas por sus seguidores. Por todo ello, la venezolana ha evitado pronunciarse para no darle protagonismo a la vedette.

Sobre todo, ahora que se ha admitido a trámite la demanda que Bárbara le ha impuesto a su hijo por vulnerar su intimidad. Las cosas se le complican a Ángel, que podría ser acusado de revelación de secretos al haber publicado el material con Juan Carlos I.

Por todo ello, la situación del matrimonio podría ser muy delicada y los actos de Ángel podrían ser castigados por la ley. A pesar de ello, la actitud de Ana Herminia es de aparente calma y prefiere no mostrar ni un ápice de sentimiento hacia su suegra. De ahí que haya hecho propio el conocido refrán para no darle a la vedette la oportunidad de defenderse.

Una postura que coincide con la de Bárbara, quien desmintió en Fiesta que el mensaje publicado en Instagram estuviera dirigido a Ana Herminia. “Nunca se me ocurriría poner nada que se refiera a ella porque es alguien que no existe en mi vida”, sentenció. Así pues, nuera y suegra comparten el mismo objetivo de hacer como si no existieran, pero a la vez arremetiendo la una contra la otra.