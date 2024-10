Laura Matamoros se atreve a confirmar lo que todos sospechan sobre Hiba Abouk

Hace unas horas, Laura Matamoros ha reaparecido públicamente para asistir a la gala de los premios Women of the Year de la revista Harper's Bazaar. Un evento en el que la influencer no ha tenido reparos en confirmar lo que todos sospechan sobre Hiba Abouk.

Tras los rumores que surgieron sobre su affaire con Álvaro Muñoz Escassi, la vida privada de la protagonista de El Príncipe se ha convertido en el centro de todas las miradas.

Tanto es así que, en los últimos días, a Hiba Abouk se le ha relacionado sentimentalmente con Antonio Revilla, expareja de Laura Matamoros. Motivo por el que ahora la hija de Kiko Matamoros ha decidido dar un paso al frente.

Durante el photocall de dicha entrega de premios, la influencer ha hablado alto y claro sobre este supuesto romance. “No sé si será verdad o no, solo espero, si es así, que estén bien y más no puedo decir. No voy a hablar de alguien que no sea yo. Sobre todo, lo más importante es que yo tengo mi jardín con mis propias plantitas que regar, el resto que riegue lo suyo”.

Laura Matamoros confirma los rumores sobre Hiba Abouk: “Que lo cuente quien tenga que contarlo”

Aunque ha asegurado que no tiene “en absoluto nada que contar”, Laura Matamoros no ha negado en ningún momento la posible relación de su ex e Hiba Abouk. Decisión que ha llamado poderosamente la atención de los medios de comunicación.

Sin embargo, y a pesar de haber sembrado la duda, la influencer ha dejado muy claro que “cada uno tiene su vida y que lo cuente quien tenga que contarlo”. “Yo no soy quién para contar nada de la persona de enfrente”, ha añadido a continuación.

Por otro lado, Laura Matamoros no se lo ha pensado dos veces a la hora de lanzarle un dardo envenenado a su última pareja, el empresario Antonio Revilla. “Cada uno tiene sus tiempos para tomarse lo que es una ruptura y superarlo, digamos. Yo me tomo mi tiempo, yo estoy tranquila y el resto tiene otro proceso, pues ya está, no puedo meterme en ello”.

Fue durante las pasadas vacaciones de verano cuando Laura Matamoros y Antonio Revilla hicieron pública su relación sentimental. No obstante, tres meses después, la pareja ha puesto punto y final a su historia de amor, ruptura de la que se desconocen los motivos.

Ahora, según han confirmado en Ni que fuéramos, el empresario habría comenzado una nueva relación con la actriz Hiba Abouk. Sin embargo, por ahora, ambos han optado por no pronunciarse al respecto.