Laura Matamoros y María Pombo, pilladas: la imagen que sorprenderá a Pablo Castellano

Laura Matamoros ha sido una de las asistentes al 30 cumpleaños de María Pombo. La influencer decidió celebrarlo por todo lo alto e invitó a la hija de Matamoros y a más amigos a un viaje a Punta Cana. Desde allí se ha hecho pública la imagen de Laura y María que sorprenderá a Pablo, el marido de Pombo.

Las dos influencers han sido pilladas bailando juntas en una de las muchas celebraciones por el cumpleaños de la empresaria. Lo que dejará sin palabras a Pablo porque durante años se rumoreó que entre ellas dos había mala relación. Laura fue novia de Castellano, lo que provocó ciertos roces con la menor de las Pombo, afortunadamente se han reconciliado y se llevan bien.

Laura Matamoros y María Pombo han sido pilladas

María Pombo quería que su 30 cumpleaños pasara a la historia y lo está logrando. Desde el 14 de octubre y hasta el 19, la influencer, junto con su marido Pablo, se encuentra en Punta Cana con sus mejores amigos. Entre ellos, Laura Matamoros, que fue una de las invitadas por María a la gran celebración por su aniversario.

Sus respectivos perfiles se han llenado de imágenes que han compartido, llamando poderosamente la atención una en concreto. En ella, Laura y María han sido pilladas bailando juntas y sorprendiendo con ello a Pablo Castellano. El motivo de esta sorpresa es que Pablo tuvo un romance en el pasado con Laura.

Tras romper con la hija de Kiko Matamoros, Pablo se fijó en María e inició una relación sentimental con ella. Lo que provocó que Laura y la menor de las Pombo no se llevaran bien al principio. Sin embargo, ambas han dejado el pasado atrás y han hecho las paces convirtiéndose en inseparables.

“Laura y yo somos amigas y no hay ningún tipo de problema, es algo que está hablado”, confesó María hace meses. Y esa amistad ha quedado confirmada en este viaje que han hecho juntas y que Laura no ha querido perderse. De hecho, también lo ha compartido con su expareja, quien se ha encargado de que a su mujer no le falte de nada.

Laura Matamoros y María Pombo consolidan su amistad

“Anoche nos despedimos de tus 20, y hoy celebramos tus 30, a seguir sumando”, escribía Laura felicitando a María Pombo. La hija de Matamoros compartió con sus seguidores una pequeña recopilación de lo que están siendo estos días en el Caribe.

Su perfil está plagado de stories donde se la puede ver disfrutando de la compañía de María como las amigas que son. No es la primera vez que Laura presume de su amistad con las Pombo, especialmente con la menor de ellas.

En Supervivientes le confirmó a Jorge Javier que María era “íntima amiga mía”, y que sentía un gran cariño por ella. Su amistad nació, precisamente, después de un reality, cuando Laura salió de la casa de Gran Hermano. Ambas tenían muchos amigos en común y acabaron coincidiendo en una de las muchas reuniones.

Pero no solo comparten amistades, también un pasado con Pablo que, actualmente, es marido de María y padre de sus hijos. Fue en la segunda temporada del documental de las Pombo donde salió a la luz el romance entre Castellano y Matamoros. “Hace tanto tiempo que ha prescrito”, llegó a decir Laura sobre su relación con el marido de su amiga.

“Se me olvidaron todos los males”, añadió por su parte María, aclarando lo bien que le cayó la influencer cuando la conoció. Ahora todo eso forma parte del pasado y actualmente tanto Laura como María mantienen una excelente relación.