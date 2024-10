Laura Matamoros toma una decisión que gustará a Kiko Matamoros: ‘Es un tipo…’

Laura Matamoros ha sorprendido a todos con una determinación muy inesperada, tras años de mantener sus tatuajes, la hija de Kiko Matamoros ha decidido eliminarlos. Esta idea de la influencer gustará a su padre porque quiere que se sienta bien consigo misma. Laura ha querido confesar que el proceso: “Es un tipo de pinchazo, pero bastante soportable”.

Esto llega después de que muchos de sus seguidores le pidieran que lo hiciera. Laura, quien tiene varios tatuajes pequeños distribuidos por su cuerpo, ha decidido decir adiós a algunos de ellos.

Uno de los tatuajes más notables que Laura Matamoros lleva es el de una flor en su oreja. En su momento, ella misma pidió que el diseño fuera finito, pero nunca estuvo completamente satisfecha con el resultado.

Laura Matamoros decide eliminarse los tatuajes de su oreja

Ahora, ha optado por eliminarlo definitivamente. Lo ha contado abiertamente a través de sus redes sociales, donde ha compartido con sus seguidores los detalles.

Laura Matamoros ha acudido a una clínica especializada en la eliminación de tatuajes. El proceso ya ha comenzado, y el primer diseño que ha decidido borrar es el que tiene en las costillas.

Se trata de dos elefantes que representan a su madre y a ella. “La línea estaba muy gruesa y no me gustaba cómo ha ido quedando con el tiempo”, ha confesado la joven. Sin embargo, lo más sorprendente ha sido su idea de deshacerse del tatuaje de la oreja.

Después de recibir numerosos mensajes en sus redes pidiéndole que se lo quite, Laura Matamoros ha decidido eliminar esa flor que no le convencía del todo. Incluso su hijo Mati le había hecho comentarios al respecto, diciéndole que tenía la oreja “sucia”. Esta observación, sumada a su propia insatisfacción, ha sido uno de los factores que la ha llevado a tomar la determinación.

El proceso de eliminación de tatuajes no es algo rápido. Esta deberá armarse de paciencia. Los tatuajes que lleva, especialmente el de la oreja, son de tinta muy oscura, lo que requiere varias sesiones para lograr eliminarlos por completo.

A pesar de ello, Laura parece estar encantada con el proceso. Ha asegurado que no le ha dolido tanto como esperaba: “Es un tipo de pinchazo, pero bastante soportable”, ha afirmado en sus redes.

A Kiko Matamoros le gustará lo que ha pensado de Laura

Lo que aún no está claro es la reacción de su padre, Kiko Matamoros. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el acto de su hija de quitarse el tatuaje de la oreja. No obstante, se intuye que Kiko estará orgulloso de que Laura Matamoros se sienta a gusto con su cuerpo y que esté tomando decisiones que la hacen sentir mejor.

Esta gesto de Laura Matamoros ha generado un gran revuelo entre sus seguidores, quienes la apoyan en este nuevo capítulo de su vida. La joven parece estar más segura que nunca, demostrando una vez más que es capaz de tomar las decisiones que cree convenientes para su bienestar. Con paciencia y determinación, Laura se enfrenta al proceso de eliminar esos tatuajes que ya no la representan.

Sin duda, Laura Matamoros ha dejado a todos, incluido su padre, sin palabras. Una vez más, la hija de Kiko Matamoros ha decidido dar un paso adelante en busca de sentirse más cómoda en su propia piel.