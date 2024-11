Albert Rivera habla sin tapujos sobre Lucía, la hija de Malú: ‘Ahora tengo...’

Con motivo de su 45º cumpleaños, han vuelto a salir a la luz unas reveladoras declaraciones de Albert Rivera. En ellas, el expolítico habla sin tapujos de su hija Lucía, fruto de su relación con la cantante Malú: “Ahora tengo mucho más tiempo para estar con ella”.

Durante su última visita al plató de Espejo Público, el exlíder de Ciudadanos no tuvo reparos en pronunciarse, por primera vez, sobre sus dos hijas, Daniela y la pequeña Lucía.

“Ellas son lo más importante que me ha pasado en mi vida. Me han hecho mejor persona y me ayudan a comprender el mundo de otra manera”, le aseguró Albert Rivera a Susanna Griso.

Además, el ex de Malú no se lo pensó dos veces a la hora de confirmar que “ahora tengo mucho más tiempo para estar con ellas, sobre todo con Lucía, a la que veo muy a menudo”. “La mayor vive en Barcelona, pero también la veo más”, añadió a continuación.

Albert Rivera rompe su silencio para hablar de Lucía, la hija que tiene junto a Malú

Durante su etapa como político, Albert Rivera no pudo dedicarle todo el tiempo que le hubiese gustado a sus dos hijas, Daniela y Lucía. No obstante, tras dejar su puesto como líder de Ciudadanos, esta situación cambió de forma radical.

Tanto es así que, según confesó en el mencionado matinal de Antena 3, ahora tiene “más tiempo para estar con ellas”, sobre todo con la hija de Malú.

Además, Albert Rivera no quiso dejar pasar la ocasión para asegurar que está haciendo todo lo posible por inculcarles a ambas los mismos valores que él recibió de sus padres. Entre los que se encuentran la libertad y la responsabilidad.

Esta es la única vez que el ex de Malú ha hablado sin tapujos sobre sus hijas en público. De hecho, el abogado siempre ha intentado llevar una vida discreta y alejada del foco mediático, algo que en los últimos meses le está costando llevar a cabo.

Tanto es así que, durante su intervención en dicho programa, Albert Rivera aprovechó la ocasión para defender la decisión que tomó hace años respecto a su vida personal:

“Yo respeto a quien quiera contar su vida, pero pido respeto para quienes no la queremos contar. Cinco años después[de dejar la política]te encuentras cámaras escondidas haciéndote fotos a ti y a tu familia”.

El pasado viernes, 15 de noviembre, Albert Rivera celebró su 45º cumpleaños. Una fecha muy especial que, de seguro, festejó junto a todos sus seres queridos, entre los que se encuentran Carla Cotterli o Lucía, la hija que tiene en común con Malú.