Alba Carrillo hace una inesperada confesión que alegrará a Lucía Pariente

Alba Carrillo ha sorprendido a sus seguidores con una confesión inesperada a través de sus redes sociales. Ha revelado un paso importante en su vida personal y profesional que sin duda alegrará profundamente a su madre, Lucía Pariente. La tertuliana ha dado un giro en su vida al matricularse en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid para estudiar Lengua y Literatura, su tercera carrera universitaria.

Alba Carrillo confiesa cómo le ha ido su primera clase en su nueva carrera

Aunque muchos conocen a Alba Carrillo por sus apariciones en los platós de televisión, pocos esperaban que diera este paso en su formación académica. Sin embargo, la modelo y colaboradora de televisión ha dejado claro que esta nueva etapa la llena de ilusión y satisfacción personal.

“Ya he terminado mi primera clase y la verdad es que estoy superemocionada. Me encanta la asignatura, va a ser fuerte porque es Literatura Medieval, pero me parece superinteresante. Estoy muy contenta”, confesaba Carrillo a través de sus historias de Instagram tras su primer día en las aulas.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Alba Carrillo pisa una universidad. De hecho, la tertuliana ya cuenta con un extenso bagaje académico.

En la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Alba cursó su primera carrera universitaria. Allí, se graduó en Publicidad y Relaciones Públicas entre los años 2004 y 2009.

En 2019, Carrillo se embarcó en una segunda carrera: Criminología, a través de la UNED. Sin embargo, la comunicadora ha confesado que aún tiene pendiente finalizar este grado, ya que le restan cinco asignaturas. A pesar de ello, este año ha decidido matricularse en una asignatura de primero para ir acompañada de una amiga.

Alba Carrillo confiesa por qué ha decidido volver a estudiar

Este regreso a la universidad no ha sido impulsado por una necesidad laboral ni por la presión mediática. Alba ha sido clara respecto a sus motivaciones: lo hace por puro "placer". “La gente de la tele tenemos cierta capacidad económica y cierto tiempo libre, y no formarnos es un sacrilegio”, ha explicado Carrillo a sus seguidores.

En su nuevo periplo académico, Alba Carrillo se enfrenta a asignaturas que distan mucho del ámbito de la comunicación o la criminología. Esta vez, la tertuliana se sumerge en el mundo de las letras, su primer reto será la Literatura Medieval, una materia que ha despertado gran entusiasmo en Alba.

A pesar de que reconoce que no será un camino fácil, la tertuliana está decidida a sacar el máximo provecho de esta experiencia. “Es fuerte porque es Literatura Medieval, pero me parece superinteresante”, confesaba con una mezcla de emoción y nerviosismo.

La relación entre Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente, ha sido uno de los pilares fundamentales en la vida de la tertuliana. A lo largo de los años, ambas han compartido momentos tanto dentro como fuera de la televisión, demostrando siempre una unión inquebrantable. Por ello, no cabe duda de que esta noticia llenará de orgullo a Lucía Pariente, quien siempre ha apoyado a su hija en sus decisiones, ya sean profesionales o personales.