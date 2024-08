Alba Carrillo emite un comunicado importante junto a Lucía Pariente: 'Estoy tan...'

Alba Carrillo suele compartir en su perfil de Instagram imágenes en las que deja a la vista detalles de su día a día. Sin embargo, en ocasiones hace una excepción y deja que sean otros seres queridos quienes tomen protagonismo en su muro. Pese a haber roto recientemente con Álex Coves, con quien llevaba saliendo varios meses, no borra la sonrisa de su cara.

En su publicación más reciente Carrillo aparece en una imagen con su madre y su hijo. "Estoy tan orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo", escribía la colaboradora de televisión. Unas palabras con las que presume abiertamente del niño que nació fruto de su relación con Fonsi Nieto.

"Ha sido un verano precioso junto a ti", añadía, refiriéndose a las semanas de descanso que han pasado juntos. Alba Carrillo, consciente de que en unos años Lucas será más independiente, valora el hecho de pasar ahora todo el tiempo que puede con él.

Alba Carrillo dedica unas emotivas palabras a su hijo

"Pronto tendrás tus planes, tus viajes y tus personas más especiales", reconocía Alba Carrillo. Aun así, afirma que será muy feliz siendo testigo de cómo disfruta.

La madrileña no se ha quedado ahí, sino que ha compartido con todos detalles del carácter de su hijo. "Todo el mundo me ha felicitado este verano por lo cariñoso y educado que eres", afirmaba sobre Lucas, a quien define como "un disfrutón de los buenos".

"La mayor de mis suertes eres tú. Gracias, Lucas. Vamos a inaugurar un curso de 10 lleno de cosas buenas", sentencia la tertuliana días antes de comenzar la nueva etapa escolar de su hijo.

Este verano ha sido muy especial para Carrillo, quien ha podido cumplir el sueño de su hijo de viajar a Egipto. Una experiencia que ambos han compartido con la madre de Alba, Lucía Pariente. "Egipto es un sueño y estoy dispuesta a leer sus señales", anuncia la colaboradora a sus seguidores en redes tras su visita a las pirámides.

Alba Carrillo se siente afortunada

Hace tan solo unos días, Alba concedía una entrevista en la que se sinceraba sobre aspectos de su vida. Una charla en la que también quiso hablar sobre su hijo y la educación que este recibe.

Carrillo desveló que trata a Lucas con naturalidad y desde una perspectiva adaptada a él. "Cuando he estado triste se lo he hecho saber", explicaba. Y aclaraba el porqué esta actitud: "para que no viva con la presión de que no se puede llorar ni permitir que una persona falle".

En cuanto el vínculo que mantiene con su hijo, la colaboradora de De Corazón asegura haber tenido "mucha suerte". Además, pese a que la relación con el padre de Lucas hace años que se rompió, Alba mantiene un trato cordial con Fonsi Nieto. De hecho, es posiblemente la única expareja con la que se lleva bien.