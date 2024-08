A Violeta Mangriñán no le tiembla la voz al hablar de Daniel Sancho: 'Si ha matado...'

Violeta Mangriñán y Fabbio Colloricchio han reaparecido juntos en la premiere de Respira, la nueva serie de Netflix. La pareja ha hablado con los reporteros que cubrían el evento celebrado en el madrileño Cine Callao.

Mangriñán se dio a conocer en 2017 en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa. Siete años después de su primera aparición televisiva, Violeta es hoy una de las influencers más reconocidas de nuestro país y acumula millones de seguidores en redes sociales.

Durante esta última aparición pública, la valenciana era preguntada por la sentencia a cadena perpetua de Daniel Sancho. Una noticia que se conoció ayer y que mantendrá en prisión al hijo de Rodolfo Sancho por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta.

Violeta Mangriñán hace una dura sentencia sobre lo que hizo Daniel Sancho

"Si ha matado y descuartizado tendrá que pagar lo que ha hecho", afirmaba Violeta. Unas duras declaraciones en las que también tenía palabras para el padre del cocinero. La novia de Fabbio Colloricchio reconoció que le da "muchísima pena" por Rodolfo Sancho y por su familia.

Mangriñán continuaba dando su opinión sobre los hechos ocurridos hace ahora un año y se refería en concreto al autor del asesinato. "Es un chaval joven que tenía toda la vida por delante, ¿qué le habrá pasado por la cabeza?", se preguntaba la influencer.

Una cuestión que no es posible resolver y que desencadenó un hecho ante el que un juez ya ha dictado sentencia.

Más allá de la noticia de la que ayer se hacía eco todos los medios, Violeta aparcaba por unas horas su faceta de madre para disfrutar de un plan en pareja. La que fuera concursante de Supervivientes 2019 aceptaba el pasado mes de abril la invitación de David Broncano para acudir a La Resistencia.

Violeta y Fabbio confirmaban que no tienen intención de ampliar la familia

Entonces sorprendió a la audiencia al hablar sobre su fortuna: "Tengo casi el mismo dinero en patrimonio que personas me ven las historias", desvelaba. A lo que el presentador apuntó que contaba con casi 2,5 millones de seguidores en Instagram. Ella entonces añadió: "En patrimonio tengo más de un millón, en la cuenta del banco no".

Padres de dos niñas, Violeta y Fabbio anunciaban ayer que no piensan ampliar la familia. "Nos plantamos, no hay más, no hay más, ni de coñ* tenemos más", aseguraba rotundo el modelo argentino.

La influencer, por su parte, reconocía que es complicado "intentar llegar a todo". Señalaba, además, que la maternidad es "una lucha en la que todos los días aprendemos cosas nuevas".