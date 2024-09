Alba Carrillo confiesa qué hizo para espiar a Feliciano López: 'Me dio bajón al ver…'

Alba Carrillo ha vuelto a las pantallas con fuerza tras un período de ausencia debido a la pausa que sufrió el programa D Corazón durante la emisión de los Juegos Olímpicos. En su regreso, confesó que en un intento por espiar a su Feliciano López y a otros ex se metió en Raya. Esta aplicación de citas no le gustó nada debido a que confesó: "Me dio bajón al ver a todo el mundo".

Alba Carrillo confiesa que intentó ligar por internet hace mucho tiempo

“Yo me hice Raya, fue hace muchísimo tiempo, fue hace un año”, reveló Alba Carrillo durante la emisión del programa. Raya es una conocida aplicación de citas que se promociona como exclusiva y selecta, destinada a personas influyentes y famosas. Sin embargo, lo que comenzó como una curiosidad inofensiva, rápidamente se convirtió en una experiencia decepcionante para la modelo y presentadora.

El motivo de su incursión en esta no era otro que la curiosidad por ver si alguno de sus ex, en particular Feliciano López, se encontraba en la plataforma. “Yo quería saber, porque me decían. «Están ahí tus ex», y yo pensé, pues a ver”, explicó Alba. La posibilidad de que su exmarido estuviera utilizándola fue suficiente para despertar su interés.

Sin embargo, lo que encontró estuvo lejos de cumplir con sus expectativas. Al acceder a la plataforma, se dio cuenta de que no era tan exclusiva como había imaginado.

“Pero nada exclusivo, me salí inmediatamente”, confesó, señalando que estaba llena de gente y que no ofrecía la exclusividad que tanto se anunciaba. Alba había entrado con la idea de que se trataba de un espacio reservado para una élite limitada, pero la realidad fue muy diferente.

Alba confiesa que solo quería entrar para ver si la aceptaban

“Yo soy muy subversiva, quería ver si me dejaban entrar y cuando me dejaron, me salí”, continuó Alba, riendo de su propia travesura. A pesar de haber logrado ingresar en ella, lo que vio le causó una gran desilusión.

“Se supone que es exclusiva, pero no es así, ahí está todo el mundo. Me dio bajón, empecé a ver y digo, ¿Qué exclusivo es esto? Y me borré”, explicó finalmente.

La confesión de Alba no solo reveló su espíritu curioso y algo travieso, sino también su capacidad para reírse de sí misma. Aunque su incursión en Raya no duró mucho, esta experiencia le permitió confirmar que, al menos en lo que respecta a la exclusividad, no cumplía con sus expectativas.

En cuanto a Feliciano López, Alba no dio más detalles sobre si finalmente logró verlo o no. Sin embargo, lo que sí dejó claro es que no le interesaba seguir en un lugar donde la exclusividad brillaba por su ausencia. Para ella, la experiencia fue suficiente para reafirmar que no necesita recurrir a aplicaciones de citas para encontrar pareja o para espiar a sus ex.