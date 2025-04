Adara Molinero coge fuerza y confirma lo peor sobre Hugo Sierra, padre de su hijo

Adara Molinero ha roto un silencio que llevaba manteniendo desde hace algunos meses. La que fuera concursante de realities como Gran Hermano o GH Dúo ha regresado con En las mejores familias, un videopódcast en el que conversa con su madre. La madrileña ha aprovechado este encuentro con sus seguidores para destapar cómo se comporta su ex, Hugo Sierra, con su hijo Martín.

Molinero escogió el Día del Padre para lanzar un ataque directo hacia el que fuera su pareja. La televisiva felicitó a los "que no llevan dos meses sin ver a su hijo". Unas palabras con las que dejaba en evidencia al uruguayo dando pistas de cómo es la relación que mantiene este con su pequeño.

En una fecha tan señalada, Adara valoró a los progenitores que ejercen su papel. A los que se involucran, "cuidan y apoyan a sus hijos en cada etapa de su vida y en sus decisiones", defendía Adara.

Adara Molinero se reafirma en sus palabras sobre Hugo Sierra

Veladamente, hizo referencia a los que, por una u otra razón, no están cerca de sus hijos. Para la hija de Elena Rodríguez, "ser padre es más que un título; es un compromiso diario". Razón por la que la influencer puso el acento en quienes se ganan el ser reconocidos como padres.

Ahora, en la charla que Elena Rodríguez y Adara Molinero han mantenido, esta se reafirma en sus palabras. "Lo que escribí y expliqué es así: es lo que me parece que debería de ser un padre", defendía.

Una afirmación que de nuevo recuerda que ese rol lo tienen quienes se involucran en la crianza de sus hijos. "Yo no he tenido esa suerte y, en general, hay otras personas que no tienen esa suerte tampoco", matizaba Adara.

Harta de ser cuestionada por cada una de las publicaciones que comparte, la ganadora de GH VIP 7 se mostró tajante con este asunto. "Los padres deberían tener vergüenza por no ser buenos padres", aseguró.

Molinero, además, quiso que quedara bien claro que el mensaje que lanzó el Día del Padre no fue fruto de un impulso del que después se hubiera arrepentido.

Adara Molinero denunció que Hugo Sierra no cumple con las obligaciones que tiene con su hijo

"¿Es más justo que el padre no esté cumpliendo como padre o es más justo que la mujer esté cansada?", preguntó Adara Molinero en voz alta. Y añadió: "¡Basta ya! Estoy cansada ya de callar. Ha llegado un punto que ya no puedo más".

Fue en ese momento cuando Elena Rodríguez, madre de Adara, tomó la palabra. La exconcursante de Supervivientes argumentó que las madres no siempre tienen que estar a la altura, más aún cuando hay otra persona que debería estar en la misma medida involucrada.

La madre de Adara aprovechó su intervención para señalar que madres y padres "tienen la misma responsabilidad y obligación". Según ella, ambos deben estar presentes "en la misma medida".

Hugo Sierra, por su parte, tuvo ocasión de dar su opinión sobre lo que Adara había manifestado sobre él. A raíz de las palabras de la influencer, TardeAR se ponía en contacto con Sierra para conocer su impresión. Entonces el ganador de GH Revolution respondía tajante: "Es una desalmada, te puedo decir eso nada más, poco que agregar", señaló a uno de los redactores del formato.