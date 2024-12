La decisión de Adara Molinero con el hijo que tiene con Hugo Sierra: 'Tiene que parar'

Adara Molinero ha dejado a la vista en redes que está muy orgullosa de la decisión que ha tomado sobre su hijo. La televisiva compartía en su perfil de Instagram una reflexión que deja a la vista las consecuencias de no mostrar el rostro de Martín. "La mejor cosa que he hecho desde que soy conocida es no enseñar la cara de mi hijo", escribía la ex de Álex Ghita.

La que fuera concursante de Supervivientes, además, dejaba a la vista lo que sucede ante situaciones cotidianas de su día a día cuando sale a la calle con su pequeño. "La gente le ve por la calle y ni le habla", confesaba Molinero satisfecha con la determinación tomada hace tiempo.

"Creo de verdad que esto en algún momento tiene que parar", sentenciaba para terminar. Molinero, sin nombrarla, aludía con su comentario a Dulceida tras la controversia surgida por su posado navideño.

Adara Molinero se reafirma en su decisión de proteger el anonimato de su niño

La influencer y su pareja Alba Paul recibían un aluvión de críticas por enseñar el rostro de su hija. "¿Alguien va a pararles? Aunque sea un bebé, hay que respetar su privacidad", denunciaba uno de los usuarios a los que les incomoda esta situación.

Adara, por el contrario, quiere mantener el anonimato de su hijo y es por esta razón por la que no ha dejado que se vea su cara en redes sociales.

La madrileña reconocía recientemente que en los últimos años ha recibido muchas propuestas que ha rechazado para proteger al menor. "Me han ofrecido campañas de mucho dinero, pero por encima de todo va su infancia e intimidad", afirmaba rotunda.

Mientras que algunas creadoras de contenido como María y Marta Pombo muestran a sus hijos en redes otras como Carla Barber o Laura Escanes los protegen de la presión mediática.

Molinero se ha mostrado crítica con el posado de otra conocida influencer

Adara, pese a que no deja que se vea la carita del niño, sí se refiere a él en sus publicaciones. Como cuando explicó que el acento que tiene su hijo, quien dice "acá" y frases típicas de América Latina, se debe a la influencia de su padre y su familia paterna. "Habla así porque el padre y la familia del padre son uruguayos", aclaraba a quienes le preguntaban por la forma de hablar de Martín.

En otra ocasión la que fuera azafata de vuelo recibió muchas críticas por una fotografía en la que su hijo aparecía con las uñas pintadas. Una imagen que Molinero justificó alegando que al pequeño siempre le ha dejado elegir lo que le gusta y que para él no existen cosas de niñas y de niños.

El niño, que ya tiene cinco años, es fruto de su relación con el exjugador de baloncesto Hugo Sierra. La expareja protagonizó una de las rupturas más mediáticas de la televisión. Si bien no acabaron en los mejores términos, el tiempo les condujo a llegar a un entendimiento.