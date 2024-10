Sorpresa en el Barça: Simeone pide su fichaje, Flick acepta y Laporta prepara su venta

Hansi Flick está creando una plantilla altamente competitiva y no puede permitirse tener a futbolistas que no rindan al máximo nivel. El alemán ha llegado a la Ciudad Condal para ganarlo todo y su ambición parece no tener límites. Sin tener el bolsillo que tienen el resto de gigantes de Europa, el Barça los ha adelantado a todos.

Laporta tiene que prescindir de los jugadores que no sean necesarios y para hacerlo tiene que estar conforme Flick. Por suerte para el entrenador, su presidente puede traspasar a uno de los futbolistas que más ha dado de lo que hablar últimamente. Simeone está interesado en un culé y Hansi Flick no tendría problema en prescindir de sus servicios.

Simeone y Flick, cara a cara

Simeone ha conseguido que las altas esferas de su entidad salgan con todo al mercado de fichajes y han incorporado grandes refuerzos. Sorloth y Julián Álvarez son claros ejemplos de que los colchoneros han salido al mercado de verano sin importar la cartera. La realidad es que no se habían movido desde el famoso año en el que adquirieron a Joao Félix.

Paralelamente, el Barça está levantando cabeza poco a poco después de pasar por una crisis económica considerable. La antigua directiva dejó las finanzas del club muy tocadas y Laporta ha tenido que lidiar con ello. Por suerte para los culés, Hansi Flick ha sido todo un acierto y ha transformado a todos sus jugadores.

De todos modos, hay algunos futbolistas que parece que no acaban de encajar en los planes de Flick y hay que darles salida para ingresar. Simeone se ha interesado mucho en Ferran Torres y hace tiempo que lo sigue de cerca, por lo que hay opciones. Aunque el valenciano no se quiere ir del Barça, la realidad es que no tiene cabida en el nuevo equipo y su nivel no convence.

Laporta y Flick, mano a mano

Ferran Torres llegó al Barça por 55 millones de euros, una cantidad muy alta teniendo en cuenta los resultados. Tras varios años en la Ciudad Condal, el ex del City no se ha adaptado y no ha podido explotar todo su talento. Flick confió mucho en él al principio, pero poco a poco vio que no encajaba en sus planes.

Por suerte, Simeone sí cree que Ferran Torres encajaría en su esquema y podría ir tras él en los próximos mercados de fichajes. Por 25 millones, Laporta dejaría escapar a su extremo, quien tiene contrato hasta 2027.