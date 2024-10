La gala del Balón de Oro ha dejado una gran sorpresa en el mundo del fútbol. Vinícius Júnior, considerado por muchos como el favorito para llevarse el prestigioso trofeo, ha visto cómo el galardón terminaba en manos de Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City.

El inesperado triunfo de Rodri ha dejado al astro del Real Madrid sin su ansiado Balón de Oro, un desenlace que tomó a todos por sorpresa menos al propio Vinícius Júnior. Y es que el Real Madrid al completo ha decidido no acudir a la gala al conocer que el ganador no iba a ser el extremo brasileño.

Vinícius Júnior rompe su silencio tras el Balón de Oro a Rodri: 'No están p...'

Pese a no estar presente en el evento, Vinícius Júnior no ha querido guardar silencio y ha reaccionado con un mensaje contundente que no ha pasado desapercibido. Los aficionados y expertos esperaban con ansias la respuesta del brasileño, y su reacción ha llegado con fuerza.

A través de sus redes sociales, Vinícius Júnior ha dejado un mensaje claro y desafiante: "Lo haré 10 veces si es necesario. No están listos". Una declaración que evidencia su determinación y competitividad, dejando claro que repetirá su esfuerzo y su nivel tantas veces como sea necesario hasta ser reconocido como el mejor.

Este mensaje, enigmático, pero directo, ha sido interpretado de varias maneras por sus seguidores y la prensa. Algunos han visto en sus palabras una declaración de intenciones que va más allá de lo futbolístico, insinuando que, tras su ausencia este año, Vinícius podría boicotear la gala del Balón de Oro en futuras ediciones.

Sin embargo, quienes conocen bien su carácter competitivo aseguran que no se trata de una promesa de ausencia, sino de una muestra de su compromiso por seguir mejorando y alcanzar el nivel que lo lleve al reconocimiento absoluto.

Vinícius Júnior volverá a por más

Lejos de rendirse, Vinícius Júnior parece decidido a demostrar que el Balón de Oro, en su opinión, debería haber sido suyo. Con su mensaje, deja claro que seguirá luchando y trabajando para demostrar que la decisión de otorgar el premio a Rodri no fue la acertada. Esta actitud refleja su determinación y ambición, características que lo han llevado a ser una pieza clave en el Real Madrid y a brillar en el fútbol europeo.

El desenlace de esta gala marca un nuevo capítulo en la carrera de Vinícius Júnior, quien buscará ahora dejar claro en el terreno de juego que el Balón de Oro es un objetivo que no piensa dejar escapar.