Ferran Torres, fuera del Barça, Flick toma la decisión y su sustituto TOP, ya fichado

Flick, entrenador alemán del Barça, ha decidido que Ferran Torres, extremo valenciano, no siga en el primer equipo del club culer. La decisión por parte de Flick está tomada y es irrevocable: Ferran Torres no seguirá en el Barça, está fuera por culpa de un fichaje TOP ya fichado. Ferran Torres ya estaba muy cuestionado y estuvo a nada de salir del Barça durante el mercado de fichajes de verano, pero se quiso quedar para convencer a Hansi Flick.

Ferran Torres lo ha intentado, pero el Barça, liderado por Flick, no confía en él y quiere usar al delantero valenciano para hacer caja durante este mismo mercado de fichajes invernal. La venta de Ferran Torres servirá para dos cosas esenciales en el Barça: para inscribir a Dani Olmo y para poder cerrar la llegada de su sustituo, TOP a nivel mundial. Ferran Torres ya sabe que no entra en los planes de Hansi Flick y aceptará salir del Barça este mismo mercado de fichajes de enero: su futuro pasa por el Arsenal.

Ferran Torres tiene ofertas encima de la mesa y el Barça presionará para que acepte una de ellas durante este mismo mes de enero. La venta de Ferran Torres será clave para el Barça, que necesita ingresar para poder inscribir y regresar a la norma 1:1 de LaLiga EA Sports, clave para poder fichar. De hecho, el Barça ya confirma que la venta de Ferran Torres servirá para poder fichar a su sutituto: es un extremo TOP que se aprovechará de la salida del valenciano.

Ferran Torres se va del Barça, Flick lo decide y cierra un fichaje TOP: "Ferran Torres ha llamado..."

El delantero Ferran Torres se encuentra lesionado desde hace algunas semanas, pero eso no le impide conocer la realidad: no jugará más en el Barça. Ferran Torres, quien llegó al Barça hace un par de temporadas tras abandonar el Manchester City, no ha terminado de ser un futbolista diferencial y, por consiguiente, el Barça quiere venderlo. Para ser más concretos, Hansi Flick ya ha tomado la decisión final tras conocer que el sustituto top de Ferran Torres, de solo 20 años ya está listo para fichar.

El Barça, ya con Hansi Flick liderando la parcela deportiva del primer equipo culer, ya lleva varios días trabajando en la planificación deportiva y una de las claves serán las ventas. En este sentido, el Barça ha puesto en el mercado a varios jugadores, entre los que se encuentra el valenciano Ferran Torres, por quien el club culer pide 35 M€. El Barça no cuenta con un Ferran Torres que no seguirá en el primer conjunto y que, salvo giro radical, regresará a la Premier League, probablemente al Arsenal de Arteta.

Según puede confirmar 'e-Notícies', Ferran Torres tiene una oferta del Arsenal y está decidido a aceptarla, sobre todo tras conocer la opinión de Flick. El entrenador alemán del Barça le ha dado oportunidades, pero Ferran Torres no las ha aprovechado y, por consiguiente, el Barça ha decidido que le quiere vender ya. Ferran Torres ya sabe que, a pesar de estar lesionado, el Barça le quiere fuera: Flick decide por culpa de un jugador que quiere venir y que está listo para fichar.

Ferran Torres, fuera del Barça, Flick toma la decisión y su sustituto TOP, ya fichado

Ferran Torres llegó al Barça de Laporta de la mano de Mateu Alemany y, tras temporadas sin acabar de ser determinante, no formará parte del proyecto de futuro de Hansi Flick. La decisión por parte del Barça ya está tomada y, por ende, será totalmente irrevocable. Además, por si no fuera suficiente, el Barça de Hansi Flick ya se ha asegurado un nuevo fichaje sorpresa para relevar y sustituir al extremo izquierdo Ferran Torres.

Hansi Flick ya ha dado su visto bueno a una operación que apunta a ser gratamente beneficiosa para el Barça, que se deshará de Ferran Torres durante este próximo mercado invernal. El Barça debe hacer dinero y caja con futbolistas secundarios y uno de los elegidos ha sido Ferran Torres, que abandonará el club culer tras algo más de dos años.

El Barça quiere cerrar la venta de Ferran Torres por unos 35M€ para, posteriormente, ir con todo a por un futbolista que ya estuvo en la disciplina del club culer. Hablamos del extremo de 21 años Estanis Pedrola, jugador de la Sampdoria italiana y con pasado en el Barça durante su etapa de formación. El Barça ostenta una opción de recompra hasta 2025 de 7M€, motivo por el que el club culer ha pensado en Pedrola para reforzar el extremo del primer que lidera Flick.