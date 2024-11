Sorpresa en el Barça: Deco lo pone en venta por 20 millones y ofrecen 30, se va

Deco ha estado moviendo la economía del club de la mejor forma posible, pero a muchos no les ha parecido suficiente. La crisis económica por la que está pasando el Barça ha hecho que todas las gestiones sean complicadas. Los aficionados, pese a que han notado la mejora, siguen pensando que las gestiones son insuficientes.

El Barça ha tenido que hacer frente a las malas gestiones de su antigua directiva presidida por Josep Maria Bartomeu. Joan Laporta, Deco y su séquito han conseguido cerrar grandes tratos, pero también han perdido mucho dinero. Esto ha llevado al director deportivo a empezar a contemplar ofertas por uno de sus cracks.

Deco y su protegido

Deco ha traído a varios jugadores de nivel al Barça, pero no todos han encajado de la forma que se esperaba. El director deportivo tiene muchos amigos dentro del mundo de la representación de futbolistas. Uno de los más reconocidos es Jorge Mendes, quien lleva a muchas de las actuales estrellas.

El año pasado, el Barça decidió adelantar la llegada de Vitor Roque por un total de 61 millones de euros (30 de ellos fijos). El delantero tenía que llegar en verano, pero la lesión de Gavi provocó que se diera de baja su ficha. El hueco que dejó al mediocentro sirvió para que el brasileño pudiera figurar entre los disponibles.

Por desgracia, Xavi Hernández no creía que fuera un buen efectivo y dejó a Vitor Roque en el banquillo durante prácticamente toda su estancia. El ariete pasó unos meses horribles en el Barça y un día hasta se marchó llorando del entrenamiento. Teniendo en cuenta que no ha encajado en el conjunto culé, Deco ya se está planteando su salida y tiene un interesado.

Vitor Roque tiene una oferta de Italia

Vitor Roque jugó muy poco en el Barça, pero aprovechó bastante bien los pocos minutos que tuvo en los terrenos de juego. Ha acabado saliendo en calidad de cedido al Betis, equipo que tiene una opción de compra al finalizar el vínculo como cedido. Si los sevillanos no se hacen con sus servicios, un conjunto de Italia está dispuesto a pagar 30 millones de euros.

El usuario de Twitter @Sergi288, quien ya ha acertado en más de una ocasión, ha compartido públicamente el interés de un equipo italiano. Según afirma, estaría dispuesto a pagar 25 millones fijos más 5 en variables por Vitor Roque. Por su parte, Deco había pensado en pedir solo 20 'kilos', pero no dirá que no a una oferta superior.

Habrá que estar muy atentos a lo que sucede con Vitor Roque. En el Barça no tuvo oportunidades, pero en el Betis no está dejando malas sensaciones. Deco, sin embargo, no cambia de idea, y la venta del brasileño es su principal objetivo, por lo que la mencionada oferta sería una gran noticia para el FC Barcelona.