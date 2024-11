Arrepentido de descartar a su favorito, Deco toma una decisión: fichaje de 70M sí o sí

Deco es el encargado de tomar la decisión final en todo lo que tiene que ver con fichajes y nuevas incorporaciones. El portugués ha sido la figura más criticada del Barça pese a dar en el clavo con un par de llegadas. Durante el verano, el director deportivo esperó demasiado tiempo para moverse y los aficionados acabaron mostrándose muy hostiles.

El Barça no ha podido incorporar todos los efectivos que habría querido, pero la situación no daba para más. Pese a que Joan Laporta afirmó que la economía del club volvía a ser buena, los acontecimientos no salieron de la forma que se esperaba. Ahora, Deco podría intentar enmendar un error que según varias fuentes cometió y para ello le tocará desembolsar 70 millones.

La decisión del Barça: Deco y las palabras de Joan Laporta

Este verano, cuando sonaba Nico Williams en los despachos del Barça, Joan Laporta afirmó que su fichaje podía cerrarse sin ningún problema. Finalmente se acabó viendo que esto no era así; la imposibilidad de inscribir a Olmo hasta el último momento lo demostró.

El mediocentro ofensivo no pudo jugar en competiciones de LaLiga hasta pasados varios encuentros. Con mucho sacrificio y la baja de la ficha de Christensen se pudo inscribir, pero la economía solo permitía una inscripción. Esta es, muy probablemente, la razón por la que Deco no cerró el fichaje de Luis Díaz, el crack del Liverpool.

El cafetero ha pasado de ser una potencial salida a un '9' de alto nivel pese a ser extremo. Arne Slot, recién llegado tras el adiós de Klopp, estaba decidido a hacer cambios y Luis Díaz iba a ser uno de ellos. Curiosamente, lo puso de ariete contra el Bayer Leverkusen en Champions League y anotó un hattrick.

70 millones para que no pase lo mismo que con Luis Díaz

Deco dejó escapar a Luis Díaz, además de por los problemas económicos, porque no tenía claro que fuera el indicado. Ahora se ha visto que es capaz de jugar de delantero centro y habría sido un buen relevo para Lewandowski. Para evitar que pase lo mismo, el director deportivo podría lanzarse a por Viktor Gyökeres.

El Sporting de Lisboa dejaría ir a su delantero por una cantidad cercana a los 70 millones. Teniendo en cuenta que Deco ya perdió una ocasión hace poco por esperar demasiado, es posible que no repita su error. Pese a haber afirmado públicamente que no buscan un reemplazo para Robert, lo más seguro es que lo hagan en breves.