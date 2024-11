La contundente respuesta de Gavi a la última decisión de Flick: 'Quiero que...'

Gavi está de vuelta y listo para dejar su huella en el FC Barcelona tras una larga y complicada lesión. Se rompió el ligamento cruzado el pasado mes de noviembre durante un encuentro con la Selección Española, lo que lo dejó fuera de los terrenos de juego casi un año. Ahora está de vuelta, pero su ausencia tuvo consecuencias terribles y Flick no quiere que se repitan, así que ha tomado medidas.

La ausencia de Gavi supuso un golpe importante para el Barça, que no pudo contar con su garra y capacidad de liderazgo en un periodo de gran inestabilidad. Sin él, el equipo pasó por dificultades, lo que acabó desembocando en la destitución de Xavi Hernández y la llegada de Flick al banquillo culé.

El plan de Flick con Gavi, al descubierto

Desde su incorporación, Flick ha mostrado un gran interés en el proceso de recuperación de Gavi. Se ha asegurado de que recupere la confianza necesaria y se sienta respaldado, pues sabe que es una pieza clave en el futuro del Barça. Sin embargo, a pesar de la confianza que Flick le ha transmitido día tras día, su plan para la reintegración del '6' en sus planes no ha sido bien recibida.

En concreto, Flick ha decidido que Gavi no recupere la titularidad hasta enero de 2025, y que su participación en los próximos partidos sea gradual. Esta decisión ha sido consensuada con los servicios médicos del club para evitar cualquier riesgo relacionado con su lesión, pero ha chocado con la determinación del propio Gavi. El '6' está cansado de esperar y quiere sentirse importante de nuevo desde ya.

Gavi responde a Flick tras su decisión: "Quiero que..."

Según varias fuentes cercanas al vestuario, Gavi ha dejado claro que se siente completamente recuperado y que desea tener más minutos en el campo. "Quiero que me des más minutos, ya estoy recuperado", se rumorea que le dijo a Flick.

Gavi está ansioso por recuperar el tiempo perdido y demostrar que puede ser una pieza clave desde el principio. Después de tanto esperar, no quiere que la decisión de ir poco a poco le impida volver a la máxima competitividad que siempre ha mostrado en su juego. Sin embargo, Flick, con la experiencia que lo caracteriza, prefiere no arriesgarse y seguir con el plan para garantizar que no sufra recaídas.

Será interesante ver cómo se resuelve esta situación en los próximos partidos, ya que el deseo de Gavi de jugar con regularidad se enfrenta a la cautela del cuerpo técnico. Sin duda, su motivación y ganas por dejar atrás su lesión son evidentes, pero deberá esperar a que Flick considere que está listo para recuperar su lugar en el once inicial. El futuro de Gavi en el Barça, de momento, sigue con un horizonte de paciencia y estrategia.