Vitor Roque llegó al FC Barcelona a principios de 2024 a cambio de 30 millones fijos más otros 30 en variables con la ilusión de relevar a Lewandowski. Aunque aterrizó con grandes expectativas, su adaptación al fútbol europeo no ha sido la esperada y ha tenido que salir por la puerta de atrás. Xavi Hernández no le dio demasiadas oportunidades en sus primeros meses y Hansi Flick tampoco le ha dado la más mínima opción de seguir.

A pesar de ser uno de los fichajes más sonados del club, Vitor Roque no logró convencer a Xavi ni a Flick, y su paso por el Barça fue breve. Actualmente juega cedido en el Betis, donde, bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, busca resurgir y demostrar que es capaz de brillar. Tigrinho sabe que necesita demostrar su valía para poder quedarse en el Villamarín, pues en su contrato existe una opción de compra que los andaluces pueden activar unilateralmente.

En el Betis, Vitor Roque ya suma 5 goles y se muestra motivado para seguir creciendo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, su nivel sigue siendo objeto de críticas tanto dentro como fuera del FC Barcelona. El último en hacerlo ha sido, precisamente, una leyenda del club catalán que, curiosamente, también es brasileño.

Una leyenda del Barça deja KO a Vitor Roque, Hansi Flick tenía razón: 'No aprende...'

Hace unos días, salió a la luz una conversación entre Manuel Pellegrini y Vitor Roque. El técnico del Betis le preguntó a su delantero si estaba viendo vídeos de Romario para mejorar su juego. Una cuestión que, por pura casualidad, llegó a oídos de la leyenda brasileña.

Romario, con su característico estilo directo, no dudó en responder. "No solo es Vitor Roque el que debería ver estos vídeos míos para aprender, hay un montón de jugadores que deberían hacerlo", empezó diciendo en un claro tono de broma.

Sin embargo, Romario fue más directo cuando le dijeron si le daría algún consejo a Vitor Roque para ayudarle a mejorar. "No es posible, no sirve de nada darle consejos ni a él ni a otros porque no aprenderán", sentenció. De este modo, parece que Tigrinho no termina de sorprender a la mítica figura del Barça.

Estas declaraciones de Romario, aunque hechas en tono jocoso, reflejan un profundo escepticismo respecto al crecimiento de Vitor Roque. Para el histórico delantero brasileño, Tigrinho aún está lejos de cumplir las expectativas que se habían generado a su alrededor. Romario, uno de los mayores goleadores de la historia del fútbol, parece dudar de la capacidad del joven brasileño para mejorar y aprovechar su potencial.

Por otro lado, las críticas hacia Vitor Roque también reafirman la decisión que tomó Hansi Flick este verano. A medida que avanza su cesión en el Betis, Tigrinho se enfrenta a una etapa de reflexión crucial. ¿Será capaz de aprender de los grandes como Romario y dar el salto esperado, o se quedará atrás en su proceso de adaptación al fútbol europeo? Solo el tiempo lo dirá.