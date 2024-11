Confirmado, el Barça encuentra al nuevo Nico Williams en el PSG: '16 años y bestia...'

El culebrón protagonizado por el extremo español Nico Williams y Barça ha llegado a su final, según ha podido confirmar 'e-Notícies' este mismo miércoles a primera hora de la mañana. Nico Williams está jugando en el Athletic Club tras rechazar al Barça durante el pasado verano, pero su nombre seguía sonando y el club culer ha acabado con los rumores. De hecho, el Barça ha acabado con la polémica y lo ha hecho de forma drástica: ya no interesa Nico Williams, ahora el objetivo es una joven perla del PSG.

Las relaciones entre PSG y Barça no son nada buenas, pero el club que preside Joan Laporta confía en sus posibilidades a la hora de luchar por el nuevo Nico Williams. Joan Laporta quiere olvidar a Nico Williams y sabe que, para ello, será vital volver a ilusionar al culer con un fichaje de nivel que eleve la competitividad en los extremos. Nadie puede negar que Nico Williams era un sueño para el Barça, pero 'e-Notícies' confirma que, al menos por ahora, no se cumplirá, pues el foco está puesto en otro fichaje.

El Barça soñó durante meses con el fichaje de Nico Williams, extremo izquierdo del Athletic Club, pero su llegada ha quedado descartada de forma definitiva por culpa de otro gran fichaje. Nico Williams se arrepiente de su decisión de no fichar por el Barça y así se lo hizo saber a su representante, pero no hay vuelta atrás y no será culer. Nico Williams ya sabe que, además, el Barça prepara un nuevo fichaje que se convertirá en su peor pesadilla: rechazará al PSG para unirse al equipo que lidera Hansi Flick.

El Barça recibió, hace escasas semanas, una llamada del agente del extremo Nico Williams, pues el jugador navarro quería saber si estaba a tiempo de poder fichar por el club culer. La respuesta de Joan Laporta a Nico Williams fue clara y muy contundente: "las puertas están cerradas, tenemos otros objetivos", haciendo referencia a la joven promesa de 16 años del PSG. El Barça se lo ha dejado muy claro a Nico Williams: el futuro extremo del club culer no será él, pues se trabaja en otro gran fichaje llegado del PSG.

"Hay trenes que solo pasan una vez en la vida", explicaba Deco a la hora de hacer referencia al no fichaje de Nico Williams, que decidió quedarse en el Athletic Club. Dicho y hecho: el Barça se planta y ya no quiere fichar a Nico Williams, pues ha cerrado y hecho oficial otro fichaje que llegará tras plantar al PSG francés.

Laporta quiere jugadores comprometidos y Nico Williams demostró que no tenía claro si venir al Barça era la mejor opción posible, por lo que su fichaje queda descartado. Eso sí, el Barça no dice adiós a la posibilidad de fichar a un extremo zurdo de nivel, de hecho es más bien todo lo contrario, pues Laporta sueña en grande. El Barça regresa a la competición de clubes este mismo sábado y, por ende, toda la maquinaria ya está activa: también en los despachos, donde se trabaja para asaltar al PSG.

El Barça, por nombre y por dinámica, está obligado a ser muy ambicioso a la hora de encarar el mercado de fichajes de invierno y del próximo verano de 2025. El Barça no espera nuevos fichajes este invierno, pero sí que confirma que está moviendo hilos para cerrar el fichaje del nuevo Nico Williams: 16 años y lo quiere el PSG. El Barça, como ya hemos explicado, se olvida de Nico Williams y ya pone la lupa en otro gran fichaje: no será sencillo, pero Laporta cuenta con el 'ok' del jugador.

Nico Williams no fichará por el Barça, pero Joan Laporta, al igual que Hansi Flick, sigue considerando que será vital estudiar el mercado para incorporar a un nuevo extremo izquierdo. El Barça, por su situación, no sabe si podrá gastar, por lo que ha reajustado sus objetivos y piensa en la nueva perla del PSG: 16 años, mejor que Nico Williams.

¿Qué futbolista del PSG fichará por el Barça para hacer olvidar a Nico Williams? Pues el Barça encara la recta final para cerrar el fichaje de Romet Nigula, de 16 años. Nigula juega en el Kalev Tallinn de Estonia y tenía un preacuerdo con el PSG francés: lleva 3 goles en 4 partidos de Youth League y el Barça ya le quiere. La idea del Barça es que Nigula sea el nuevo Nico Williams, pero lo cierto es que el club le empezará situando en el filial: todo para evitar al PSG.