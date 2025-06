Sorpresa, Alejandro Grimaldo negocia con el Barça, exige 2 fichajes para firmar ya

El Barça ya negocia con Alejandro Grimaldo, lateral zurdo del Bayer Leverkusen que cuenta con otras ofertas de clubes españoles. El Barça no tenía pensado fichar a ningún lateral, pero Alejandro Grimaldo se ha puesto a tiro y el club culer ya negocia con el español para llegar a un acuerdo. Alejandro Grimaldo, por su parte, está dispuesto a aceptar las condiciones del Barça, pero exige 2 fichajes para estampar su firma y convertirse en nuevo lateral izquierdo del FC Barcelona.

Nadie lo daba por hecho, pero lo cierto es que Alejandro Grimaldo y el FC Barcelona ya negocian con el objetivo de cerrar un acuerdo más pronto que tarde, según fuentes. Alejandro Grimaldo ya estuvo cerca del Barça durante el pasado mercado de fichajes de verano y ahora parece que la transferencia se cerrará de forma definitiva, según puede avanzar 'e-Notícies'.

Joan Laporta quiere apostar por un lateral que cumpla con dos premisas muy básicas: exigencia y proyección en las grandes competiciones, tanto domésticas como continentales. Alejandro Grimaldo, lateral zurdo que juega en el Bayer Leverkusen, cumple con esos dos requisitos, pero también quiere garantías. Y esas garantías pasan por aceptar órdenes del lateral español y fichar bien durante este mercado de fichajes de verano de 2025, que será movido en Can Barça.

El mundo del fútbol es una caja de sorpresas y casos como el de Alejandro Grimaldo lo demuestran a la perfección: el español acabará fichando con el Barça, pero exige. El lateral español no ha dudado ni un segundo, pero quiere que el Barça cumpla con unas condiciones y que le comunique sus intenciones antes del mes de julio de 2025.

Las bases o exigencias de Alejandro Grimaldo no son precisamente pocas, pero el futbolista quiere fichar, sea como sea, por el Barça de Joan Laporta. Estas exigencias pasan por acudir al mercado de fichajes, no solo de futbolistas: Alejandro Grimaldo exige un contrato de 5 años y quiere que el Barça le fiche un preparado físico. Joan Laporta estaría dispuesto a pasar por el aro, sobre todo porque considera que Grimaldo es un gran lateral y porque Alejandro Balde necesita competencia real en el flanco izquierdo.