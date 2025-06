Uno de los grandes talentos jóvenes del Barça se ha pasado de la raya con Hansi Flick y Joan Laporta ya confirma que no volverá a jugar en el Camp Nou. Sí, como lo pueden leer en 'e-Notícies'. Hasta la fecha, Hansi Flick había controlado el vestuario a la perfección, pero una oveja negra ha aprovechado el fin de curso para 'rajar' abiertamente de su gestión, algo imperdonable.

Joan Laporta es consciente de lo que ha sucedido con Flick y no piensa tolerar estas faltas de respeto. El Barça ya confirma que no volverá a jugar nunca más y que, por consiguiente, será traspasado durante este mercado de fichajes de verano: ya se ha confirmado. Flick es un hombre estricto y quiere tenerlo todo controlado, pero se le ha escapado un talento joven, que ha decidido rajar de la gestión del técnico alemán en los medios.

Flick y Joan Laporta ya preparan el mercado de fichajes, pero ahora saben que lo tendrán que hacer contando con otra salida de última hora. Un joven crack del FC Barcelona ha estallado contra la gestión de Flick, motivo por el que Joan Laporta aceptará cualquier oferta que llegue: "No le queremos ver nunca más". En el Barça están tan decepcionados que están dispuestos a liberar al jugador, que quedaría sin contrato y libre para poder fichar gratis por cualquier otro gran club del continente.

Se encara con Flick y Joan Laporta lo echa del Barça: 'No volverá a jugar nunca más'

El mercado de fichajes ya ha arrancado y el Barça piensa en nuevos fichajes, pero sin olvidar, como es lógico, el capítulo de las salidas. Hay muchas de estas que ya estaban casi definidas: jugadores como Ansu Fati o Pau Víctor no seguirán, pero a estos dos hay que añadirle otro tercero que se ha pasado. Hablamos de Pablo Torre, mediocampista cántabro que está preparando el europeo SUB21 con la Selección Española, a pesar de haber jugado muy poco bajo la tutela de Flick en el Barça.

Pablo Torre se ha abierto a los micrófonos del 'SPORT' y no ha dudado ni un segundo a la hora de 'criticar' la gestión de Flick, su entrenador en el Barça. Pablo Torre ha sido muy contundente a la hora de declarar que "Flick ha sido algo injusto" con él, pues el cántabro considera que "merecía más minutos" teniendo presente su rendimiento. Lo cierto es que Pablo Torre no ha desentonado nunca, especialmente en el tramo en el que disputó más minutos, sobre todo en Copa del Rey contra la UD Barbastro.

Pablo Torre carga contra Flick y Joan Laporta cierra su salida: "Ya tiene nuevo equipo"

Pablo Torre, que no ha dudado a la hora de cargar contra Flick, ya trabaja para forzar su salida del FC Barcelona. Pablo Torre ha disfrutado de pocos minutos y en el tramo final del curso oficial, con la Liga ya sentenciada, tampoco ganó protagonismo, algo que le molestó mucho. Joan Laporta también coincide con Flick: tras estas declaraciones, Pablo Torre tiene que buscarse nuevo equipo sea como sea.

Todavía no hay nada definido, pero parece evidente que Pablo Torre deberá aceptar alguna de las ofertas de las cuales dispone. El centrocampista creativo de Santader quiere salir gratis, pero el Barça no parece estar dispuesto a liberarle. Dicho lo cual, equipos como Girona, Porto o Elche deberían pagar traspaso, algo que todavía no está ni claro ni definido.