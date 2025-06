Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Real Madrid y ya ha empezado a formar su nuevo proyecto con la vista puesta en el próximo Mundial de Clubes. En el Barça la preocupación es máxima, pues con Xabi Alonso la entidad blanca no solo gana un gran activo en el banquillo, también cierra la llegada de un gran persuasor. De hecho, el Barça está muy preocupado sobre todo por un movimiento: Xabi Alonso prepara 80 millones de euros para fichar a un delantero, mientras que Deco solo puede ofrecer 30M€.

El Real Madrid no solo va 'sobrado' a nivel económico, si no que también está siendo capaz de convencer a muchos jugadores talentosos. ¿El motivo? Xabi Alonso puede prometer minutos, mientras que el Barça de Deco y compañía solo puede prometer un sitio en una plantilla en la que los minutos van caros. Hansi Flick lo reconoce: el Barça no necesita fichajes estructurales, mientras que el Real Madrid tiene que mover ficha para que Xabi Alonso cuente con figuras que compitan mucho mejor.

Dicho lo cual, Xabi Alonso goza de una barra libre considerable: tiene 80 millones de euros para cerrar la llegada de un delantero centro TOP, mientras que Deco dispone de 30M€. El FC Barcelona tampoco tiene mucho 'fair play', por lo que el Real Madrid tiene mucha más capacidad para inscribir y fichar a nuevos jugadores, especialmente estrellas TOP a nivel mundial. Xabi Alonso se prepara y la preocupación en el Barça es máxima: adiós al delantero centro de moda, está cerca de fichar por el Real Madrid, olvidando así al Barça.

Máxima preocupación en el Barça, Xabi Alonso prepara 80M€ y Deco solo ofrece 30M€

Xabi Alonso ya ha sido presentado como nuevo entrenador del Real Madrid y su trabajo para afrontar el Mundial de Clubes del próximo 15 de junio ya ha empezado a carburar. El Real Madrid volverá al trabajo el próximo 9 de junio, aunque tan solo lo podrá hacer con 5 jugadores de la primera plantilla. En estas primeras sesiones de entrenamiento, Xabi Alonso podrá contar con Ceballos, Fran García, Asencio, Lucas y Rodrygo, aunque algunos internacionales no tardarán en llegar.

Xabi Alonso también espera contar con un delantero centro TOP valorado en 80 millones de euros. Este '9' también gustaba mucho al Barça, pero Deco ya sabe que su FC Barcelona tiene complicado competir con los blancos: hay poco margen salarial y la prioridad no está ahí. Dicho lo cual, la preocupación en el Barça es más que máxima: Deco ya se podría despedir de uno de los mejores goleadores del mundo, está todo cerca de confirmarse.

Xabi Alonso se lo roba al Barça: el Madrid paga 80 millones de euros por un fichaje bestial

Xabi Alonso ya siembra el caos y el miedo en el Barça, sobre todo porque el Real Madrid está culminando un mercado de fichajes que asusta al miedo. El Barça estaba dispuesto a ofrecer 30M€ por un delantero centro TOP en Europa, pero el Real Madrid ha aparecido para poner 80 sobre la mesa: Xabi Alonso cierra el fichaje.

El Barça estaba interesado en el delantero nigeriano Victor Osimhen, pero este tiene muchas más opciones de fichar por el Real Madrid. Xabi Alonso busca delantero centro y Victor Osimhen cumple con los requisitos del técnico español, que pretende contar con un goleador que pueda revolucionar drásticamente los partidos desde el banquillo. Deco, por su parte, podía ofrecer 30 millones de euros, pero el delantero nigeriano escogería la vía del Madrid en caso de que se decante por seguir jugando en Europa.