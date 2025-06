El Barça se sintió muy perjudicado por Szymon Marciniak, árbitro polaco que, ya anteriormente, también anuló el gol de penalti de Julián Álvarez contra el Real Madrid en Champions League. Tanto Barça como Atlético de Madrid acabaron muy decepcionados con la UEFA, sobre todo porque Szymon Marciniak siguió arbitrando y siendo premiado a pesar de sus múltiples errores de bulto. Ahora todo ha cambiado y, según ha podido confirmar 'e-Notícies', Szymon Marciniak recibirá un castigo prácticamente sin precedentes por parte de la UEFA, máximo estamento europeo de fútbol.

El Barça no pudo llegar a la final de la Champions League celebrada en Múnich y desde el club consideran que fue por culpa de Szymon Marciniak, árbitro principal del encuentro. Szymon Marciniak estuvo muy esrrático y perjudicó claramente al Barça, que cayó en la vuelta de las semifinales contra el Inter. Joan Laporta redactó una queja formal para la UEFA y en el FC Barcelona pensaban que no serviría de nada, pero finalmente no ha sido así: castigo sin precedentes para Marciniak.

En estas últimas horas, la International Football Association Board (IFAB) ha emitido un comunicado aclarando la normativa que generó más polémica en la UEFA Champions League, con Marciniak de protagonista. Según la IFAB, el penalti anulado a Julián Álvarez debería haberse repetido, pues el jugador argentino del Atleti no tenía intención manifiesta de golpear el balón dos veces. Dicho de otra manera, la IFAB ha reconocido que Szymon Marciniak se equivocó y que no interpretó correctamente el espíritu de la norma.

Oficial, Szymon Marciniak recibe un castigo sin precedentes: 'La UEFA ya lo fulmina'

Tras este 'tirón de orejas' de la IFAB a la UEFA, la imagen de Szymon Marciniak ha quedado muy deteriorada, por lo que se tomarán acciones a partir de ya. El castigo de la UEFA será algo sin precedentes, según fuentes del FC Barcelona, que aseguran que Szymon Marciniak tiene muy complicado seguir pitando al máximo nivel en la Champions League.

Szymon Marciniak es uno de los árbitros europeos mejor considerados y estará presente en el Mundial de Clubes de la FIFA. Ahora bien, Szymon Marciniak podría recibir un severo castigo por parte de la UEFA, pues no ha estado a la altura en dos de los principales encuentros de la Champions League. Szymon Marciniak ya fue castigado sin pitar la final de la Champions League, pero tras este nuevo correctivo de la IFAB, el polaco podría volver a ser castigado de forma contundente.

La UEFA se plantea castigar a Szymon Marciniak y la idea del organismo europeo pasa por dejar al árbitro polaco sin pitar durante la fase de grupos de la Champions League. Tras el Mundial de Clubes que se disputará en los Estados Unidos, Szymon Marciniak se quedaría sin pitar Champions League: hablamos de la liguilla inicial. La decisión de la UEFA parece ser clara y meridiana, pero no se acabará de hacer oficial hasta que se conformen los partidos de dicha fase inicial de la Champions League.