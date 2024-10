De sonar para el Barça a sufrir un grave accidente: adiós fichaje, se carga 200.000€

El Barça, liderado por Joan Laporta, sigue estudiando el mercado de fichajes, pero ya dice adiós a un fichaje que estaba cerca de llegar y que ha sufrido un grave accidente. Hablamos de un delantero centro que el Barça quería fichar para relevar a Lewandowski y que, hace algunas horas, ha sufrido un grave accidente que obliga al club a cancelarlo todo. Joan Laporta ya ha recibido las noticias y no quiere más problemas: fichaje cancelado, se ha cargado más de 200.000 euros de un solo plumazo, no fichará ni ahora ni nunca.

Como ya hemos ido contando en 'e-Notícies', el Barça trabaja intensamente en estudiar un mercado de fichajes que será clave para reforzar algunas posiciones. Las principales son el centro del campo y la delantera, pero Joan Laporta ya sabe que se ha quedado sin un fichaje, pues este ha sufrido un grave accidente hace horas.

El Barça busca delantero y tenía a uno en el punto de mira, pero ha sufrido un grave accidente y se ha cargado 200.000 euros de un plumazo. Ahora el Barça, liderado por Joan Laporta, ya dice adiós a dicho fichaje, pues su estado de forma es incierto y el club culer no quiere problemas de ninguna índole. Adiós fichaje: se estrella con su coche y el Barça le dice que no, ya no vendrá ni trabajará con Hansi Flick.

De fichar por el Barça a estrellarse: 200.000 euros perdidos, Joan Laporta no le quiere ni ver

Como ya explicamos en este digital, el Barça lleva meses trabajando en varios fichajes para poderlos llevar a cabo durante el próximo e importante mercado de fichajes de verano de 2025. El Barça descarta fichajes para este mismo mercado de fichajes de invierno, pero eso no impide ni significa que Joan Laporta estudie opciones para cerrarlas de cara al próximo verano. Un verano en el que el Barça regresará al nuevo Camp Nou y que ya tendrá un nuevo acuerdo firmado con Nike, que permitirá nuevos fichajes de nivel top mundial.

Ahora bien, el Barça, que quería fichar a un delantero centro muy concreto, ya se despide de dicho fichajes. Y es que el futbolista en cuestión se ha cargado un coche de 200.000 euros en un grave accidente que ha ocurrido durante este mismo fin de semana. Joan Laporta no asumirá riesgos y se despide del fichaje: adiós al delantero centro que tenía que llegar para competir con Robert Lewandowski.

De sonar para el Barça a sufrir un grave accidente: adiós fichaje, se carga 200.000€

El Barça lleva semanas estudiando el mercado de fichajes, especialmente el mercado de delanteros centros, pues entiende que el final de Lewy está muy cerca. Joan Laporta se había planteado el fichaje de un delantero centro del Bayer Leverkusen, pero este ha sufrido un accidente viral en redes sociales y, por ende, todo se ha anulado.

Hablamos del delantero nigeriano Victor Boniface, que ha sido el gran protagonista de este fin de semana. Boniface marcó el gol de la victoria del Bayer Leverkusen contra el Eintracht y, horas más tarde, acaparó todos los focos por un grave accidente de tráfico que asustó al Barça. El delantero centro, que estaba en el radar del Barça, no dudó en publicar el accidente de tráfico en sus redes: "Dios ha decidido que aún no era mi hora", explicó.

El Barça ha decidido olvidarse de Victor Boniface, que salió ileso del accidente, pero que perdió más de 200.000 euros en el choque. Y es que el delantero centro del Bayer Leverkusen, que sonó para el Barça, siniestró su Mercedes AMG, valorado en dicha cantidad. Pese a las impactantes imágenes que compartió del '9' nigeriano, parece que todo ha quedado en un susto para él y para el Barça, que ha decidido cancelar el fichaje.