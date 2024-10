¡Se pone a tiro! Joan Laporta sueña con su fichaje: pasa de 90 a 75 millones

Joan Laporta ha intentado que el Barça se mantenga en lo más alto del fútbol con unas finanzas poco acordes a ello. Poco a poco, el presidente ha conseguido estabilizar un poco más las cuentas y está levantando cabeza. De todos modos, lo que está claro es que todavía queda mucho camino por recorrer.

El mal momento económico del Barça ha hecho que la directiva tenga que buscar ofertas de mercado; bueno y barato. Joan Laporta, consciente de todas las opciones que hay en las grandes ligas, se ha puesto manos a la obra con las futuras incorporaciones. Ahora, uno de los mejores delanteros del mundo ha perdido 15 millones de valor y en la Ciudad Condal se frotan las manos.

El valor del deseo de Joan Laporta

Joan Laporta tiene muy claras sus prioridades y lleva tiempo mostrándolo públicamente y sin miedo a lo que pensará la gente. Una parte de los aficionados no está conforme con sus gestiones, pero la mejora económica es notable. Además, uno de los puntos que más ha llevado a los culés a criticar al presidente es su director deportivo, Deco.

Deco no se ha movido prácticamente nada por el mercado de fichajes y Dani Olmo ha sido la única gran incorporación de verano. La suerte que ha tenido Joan Laporta es que la llegada de Hansi Flick ha sido todo un acierto. El Barça funciona como una máquina bien engrasada y los resultados hablan por sí solos.

De cara a la próxima temporada, el Barça tiene que reforzar alguna que otra posición, como por ejemplo la del extremo izquierdo. Aunque Raphinha está en un gran momento y es de los mejores del equipo, necesita descanso de vez en cuando. La llegada de un extremo que ayude en la rotación del brasileño es clave y un crack mundial ha perdido 15 millones de valor.

La solución para el Barça

El acuerdo con Nike sería ideal para cerrar un gran fichaje, como por ejemplo la de Rafael Leao. El delantero es el jugador que más se ha devaluado de la Serie A y ha pasado de 90 kilos a 75. En lo que llevamos de temporada, que son 9 partidos, el portugués ha anotado 1 gol y ha dado 4 asistencias.

Hace tiempo que varias fuentes afirman que Joan Laporta está interesado en Rafael Leao. De hecho, se le preguntó al CEO del AC Milan, Giorgio Furlani, por el interés culé, pero dejó claro que no dejaría escapar a su extremo. La bajada de valor podría ser la llave que abra la puerta de su fichaje, pero todo está por ver.

Es evidente que la llegada de Rafael Leao sería un gran impulso para la plantilla de Flick. Su devaluación no es un problema en Can Barça, de hecho, para Joan Laporta es una bendición. No duda de su calidad, y si su precio sigue bajando intentará acometer su fichaje.